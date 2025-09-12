В Госдуме призвали правоохранителей обратить внимание на продавцов вейпов Депутат Гусев: распространителей вейпов нужно наказывать, как наркоторговцев

Ответственность за распространение вейпов должна быть такой же, как за распространение наркотиков, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, которые приводит НСН, пример задержанной актрисы Аглаи Тарасовой подтверждает его правоту.

Необходимо увеличить ответственность за употребление и продажу вейпов. Предлагается это сделать за счет того, чтобы приравнять их к наркотикам. Вейпы — это наркотики. Ответственность за их распространение должна быть такой же, как за распространение наркотиков, — сказал Гусев.

Ранее стало известно, что против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. У звезды при себе был вейп с гашишным маслом.

Позднее суд избрал Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Артистке до 3 ноября не разрешается пользоваться связью и выходить из дома в ночное время.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.