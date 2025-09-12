Никаких простуд: приготовьте суперсмесь для защиты здоровья

Холодное время года — не повод для болезней. Залог хорошего самочувствия — это надежная поддержка иммунитета, которую можно приготовить заранее. Эта полезная для иммунитета заготовка на зиму станет вашим секретным оружием против сезонных простуд.

Эта полезная для иммунитета заготовка на зиму сочетает в себе мощь осенних ягод — облепихи и шиповника.

Облепиха — настоящий чемпион по содержанию витаминов, а шиповник известен рекордным количеством витамина C. Для начала ягоды нужно перетереть с сахаром или медом в пропорции 1:1. Главное — не подвергать их термической обработке, чтобы сохранить все ценные вещества. Готовая смесь прекрасно хранится в холодильнике.

Добавляйте ароматную ложку вашего иммунного «зелья» в чай или просто ешьте вприкуску для профилактики сезонных простуд. Эта яркая и полезная для иммунитета заготовка на зиму станет вашим любимым натуральным помощником в сезон холодов.

Еще один вариант укрепить иммунитет и встретить сезон сквозняков во всеоружии — приготовить смесь из свеклы, яблок и грецких орехов. Натрите на крупной терке отварную свеклу и кислое яблоко, добавьте измельченные орехи, каплю растительного масла (лучше льняного или оливкового) и немного меда. Такая закуска хранится в холодильнике до двух недель.

Эти полезные для иммунитета заготовки на зиму станут вашими любимыми натуральным блюдами, которые позаботятся о вашем самочувствии.

Ранее мы делились с вами рецептом лакомой витаминной закуски для тех, кто любит покислее. Приятного аппетита!