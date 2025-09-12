Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 16:47

Раскрыты новые детали смертельного ЧП на канатной дороге

Погибшие при обрыве канатной дороги на Эльбрусе спускались с высоты 3800 метров

Фуникулер на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» Фуникулер на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» Фото: Роман Кручинин/РИА Новости

Погибшие в результате обрыве канатной дороги в Кабардино-Балкарии спускались с высоты 3800 метров, передает URA.RU со ссылкой на директора ООО «МКД Эльбрус». По словам собеседника журналистов, это самая верхняя станция на горе.

Издание уточняет, что в результате инцидента погибли женщина и пожилой мужчина, приехавшие на Эльбрус в туристических целях. По данным авторов, их личности устанавливаются, но известно, что они не были родственниками.

Ранее СМИ со ссылкой на высокогорный поисково-спасательный отряд сообщали, что экстренные службы приступили к эвакуации людей с оборвавшейся канатной дороги на горе Эльбрус. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, происшествие случилось днем 12 сентября. По данным ведомства, канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на регламентных работах по подготовке к зимнему сезону.

До этого в Кабардино-Балкарии были эвакуированы альпинисты, которые попали под камнепад. Пострадавшие получили травмы на высоте более трех тысяч метров. 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области доставили в больницу.

Россия
Кабардино-Балкария
происшествия
Эльбрус
