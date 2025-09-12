Названа причина обрыва канатной дороги на Эльбрусе Причиной аварии на Эльбрусе стал соскочивший с балансира канат

Причиной аварии на канатной дороге на Эльбрусе стал канат, соскочивший с балансира на шестой опоре, сообщает в Telegram-канал института развития Кавказ.РФ. В настоящее время проводится вертикальная эвакуация оставшихся туристов.

На кресельной канатной дороге, принадлежащей частной компании ООО МКД «Эльбрус», произошло чрезвычайное происшествие. На шестой опоре с балансира соскочил канат, в результате погибло два человека, — сказано в публикации.

Кроме того, ход спасательных работ осложняют неблагоприятные погодные условия. На месте работают все силы и техника Эльбрусского отряда МЧС, а также специалисты службы эксплуатации.

Ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии при обрыве однокресельной канатной дороги погибли два человека. Сейчас на месте работают спасатели, ведется эвакуация тел погибших. По его словам, точной информации о пострадавших нет.

Погибшие при обрыве канатной дороги в Кабардино-Балкарии спускались с высоты около 3800 метров. Скончались женщина и пожилой мужчина, приехавшие в регион в качестве туристов. Их личности пока устанавливаются.