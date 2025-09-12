Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 16:52

«Все сходило с рук»: Алсу впервые раскрыла подробности развода с мужем

Певица Алсу долгое время закрывала глаза на поведение мужа

Певица Алсу Певица Алсу Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Алсу впервые озвучила подробности скандального развода с бизнесменом Яном Абрамовым, передает OK Magazine. По словам артистки, она долгое время закрывала глаза на выходки своего избранника, но в какой-то момент ее терпению пришел конец.

Певица призналась, что Абрамов был несколько озадачен изменениями в поведении жены. По словам Алсу, она всегда была покорной и мягкой, а тут внезапно начала «качать права».

Всегда все сходило с рук, скажем так. А тут наступил какой-то предел. Все шло к такому решению, просто была бомба замедленного действия, — разоткровенничалась знаменитость.

Она заявила, что после замужества ее карьера фактически закончилась. По словам артистки, бывший муж давал понять, что ему не нравится ее профессиональная деятельность.

Ранее стало известно, что после развода с Абрамовым певица Алсу резко увеличила стоимость своих выступлений на частных корпоративах. Теперь гонорар артистки вырос на 3 млн рублей и составляет около 5 млн. В обязательных условиях прописаны перелет бизнес-классом, автомобиль премиум-класса с личным водителем и номер люкс в отеле. При этом в соседнем номере должна проживать ее личная охрана.

