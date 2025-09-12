Сливовое варенье без косточек — секрет густого сиропа

Домашние заготовки остаются символом уюта и заботы. Одним из самых популярных лакомств считается варенье на зиму из сливы, ведь этот фрукт обладает насыщенным вкусом, ярким ароматом и прекрасно подходит для консервации.

Чтобы варенье получилось густым и аппетитным, важно соблюдать пропорции. Для приготовления берется 1 кг спелой сливы без косточек, 800 г сахара и 100 мл воды. При желании можно добавить немного корицы или гвоздики для пряного оттенка.

Сначала сливы промываются и разрезаются пополам. В кастрюлю наливается вода, засыпается сахар и на слабом огне готовится сироп. Когда он закипает, в него аккуратно опускаются плоды. Смесь варится 10 минут, затем оставляется на 4–5 часов, чтобы сливы пропитались сладостью.

После настаивания кастрюля снова ставится на плиту, и варенье доводится до кипения еще 2 раза по 10 минут с перерывами для остывания. Такой способ помогает сохранить форму плодов и делает сироп густым.

Готовое варенье из сливы раскладывается по стерильным банкам и сразу закатывается. Хранить его можно в прохладном месте всю зиму, а вкус при этом остается насыщенным и свежим.

Такое угощение универсально: его подают к чаю, используют в качестве начинки для пирогов или добавляют в соусы. Сливовое варенье обладает легкой кислинкой, что делает его менее приторным по сравнению с другими фруктовыми заготовками.

Простой рецепт варенья на зиму из сливы позволяет быстро приготовить ароматное лакомство без лишних усилий, сохраняя все витамины и пользу фруктов.

