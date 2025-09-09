Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:37

Бабушкин рецепт: маринованные грибы с кориандром и лаврушкой

Бабушкин рецепт: маринованные грибы с кориандром и лаврушкой Бабушкин рецепт: маринованные грибы с кориандром и лаврушкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Замаринуйте грибы на зиму с кориандром и лаврушкой — и получите ароматную закуску с насыщенным вкусом и пикантными нотками. Это проверенный рецепт позволяет создать вкуснейшую консервацию, которая сохранит все лучшие качества лесных даров. Сочетание ароматного кориандра и благородной лаврушки придает грибам особый характер и глубину вкуса.

Для приготовления лучше всего подходят плотные грибы: шампиньоны (1 кг), опята или белые грибы. Ключевые специи: семена кориандра (1 чайная ложка), лавровый лист (3–4 шт.), душистый перец горошком (8–10 шт.) и чеснок (3–4 зубчика). Для маринада: вода (500 мл), столовый уксус 9% (100 мл), сахар (2 столовые ложки), соль (1 столовая ложка без горки).

Технология приготовления начинается с обработки грибов. Их тщательно моют, очищают и при необходимости нарезают на одинаковые кусочки. Крупные экземпляры разрезают на четвертинки, мелкие оставляют целыми. Грибы отваривают в подсоленной воде в течение 20–25 минут, регулярно снимая пену. Отдельно готовят маринад: в кипящую воду добавляют соль, сахар, все специи и варят 5–7 минут. В конце вливают уксус, сразу снимая с огня.

Отваренные грибы раскладывают по стерильным банкам, переслаивая очищенными зубчиками чеснока. Заливают горячим маринадом так, чтобы жидкость полностью покрывала грибы. Банки закатывают металлическими крышками, переворачивают вверх дном и укутывают до полного остывания. Ароматная заготовка должна настаиваться в прохладном месте не менее 3–4 недель для полного раскрытия вкуса.

Маринованные грибы с кориандром отличаются упругой текстурой и сбалансированным вкусом с пряными нотами. Эта зимняя консервация прекрасно дополнит картофельные блюда, мясные закуски и праздничный стол. Пикантная закуска станет гордостью ваших кулинарных достижений и не оставит равнодушными ценителей домашних заготовок.

Ранее мы опубликовали рецепт полезного сиропа из имбиря и лимона.

грибы
маринование
домашние заготовки
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД набросились на Запад из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Пленный ВСУ раскрыл, чем их накачивали командиры
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.