Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:06

Врачи рекомендуют: имбирно-лимонный эликсир для здоровья

Врачи рекомендуют: имбирно-лимонный эликсир для здоровья Врачи рекомендуют: имбирно-лимонный эликсир для здоровья Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте иммунный сироп с имбирем и лимоном — это полезная заготовка на зиму, которая станет надежным союзником в борьбе с сезонными простудами. Этот натуральный эликсир здоровья сочетает в себе мощь природных иммуномодуляторов, создавая эффективный барьер против вирусов и инфекций. Его регулярное применение помогает укрепить защитные силы организма и восполнить дефицит витаминов в холодный период.

Основа сиропа — это синергия трех ключевых компонентов: свежего имбиря, известного своими противовоспалительными и согревающими свойствами, лимона как главного источника витамина C и натурального меда, обладающего антибактериальным действием. Для приготовления одной порции сиропа потребуется примерно 200 граммов очищенного корня имбиря, 2 крупных лимона и 300–400 граммов меда (в зависимости от желаемой сладости).

Технология приготовления проста, но имеет важные нюансы. Имбирь натирают на мелкой терке или измельчают в блендере. Лимоны тщательно моют и нарезают тонкими дольками вместе с цедрой, удаляя косточки. Ингредиенты слоями выкладывают в стерильную стеклянную банку, обильно пересыпая имбирной массой и постепенно заливая медом. Мед должен полностью покрыть смесь, чтобы предотвратить окисление. Банку закрывают крышкой и настаивают в прохладном месте в течение 24–48 часов, после чего целебный сироп готов к употреблению.

Зимняя заготовка хранится в холодильнике до трех месяцев. Для поддержки иммунитета рекомендуется добавлять одну-две чайные ложки сиропа в теплый чай или воду ежедневно. Этот натуральный продукт не только полезен, но и обладает приятным согревающим вкусом с освежающей цитрусовой ноткой. Такой витаминный концентрат станет незаменимым элементом вашей домашней аптечки и вкусной альтернативой аптечным препаратам.

Ранее мы поделились рецептом салата с капустой и фасолью на зиму.

домашние заготовки
сиропы
здоровье
лимон
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы сроки выгодной для России добычи нефти
В Совфеде раскрыли, кто на самом деле мешает переговорам по Украине
Боец вернулся на СВО после четырех клинических смертей и потери ноги
Раскрыта ОПГ, пять лет похищавшая людей в кредитное рабство
Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали китаянку с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Медведев призвал лишить Лондон ценностей Британской Короны
Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.