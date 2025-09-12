Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 16:41

Трамп обвинил Зеленского в отказе вести переговоры с Россией

Трамп: Зеленский отказывался от переговоров с Россией по Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский отказывался от переговоров по урегулированию кризиса, несмотря на готовность России вести диалог, заявил в эфире Fox News президент США Дональд Трамп. По его словам, сейчас Зеленский хочет переговоров, однако участие Москвы остается под вопросом.

Между [сторонами] сохраняется огромная ненависть. <…> Зеленский отказывался от переговоров, — сказал Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег от излишнего оптимизма по поводу дипломатического урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговорный процесс не может принести мгновенных результатов, ни у кого не должно оставаться иллюзий относительно скорости решения кризиса.

Представитель Кремля также сослался на позицию Трампа, который изначально допускал возможность быстрого урегулирования. Американский лидер впоследствии пересмотрел свои взгляды и признал необходимость более длительного диалога, заключил Песков.

Он также заявил, что переговоры представителей России и Украины по дипломатическому урегулированию конфликта в настоящий момент оказались поставлены на паузу. При этом он отметил, что коммуникационные каналы между сторонами по-прежнему остались, а переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться.

переговоры
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Россия
Украина
