Синоптик рассказала о погоде на предстоящую неделю в Москве Синоптик Позднякова: 15 и 16 сентября в Москве ожидается до 22 градусов тепла

В понедельник и вторник, 15 и 16 сентября, в Москве ожидается до 22 градусов тепла, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, начало рабочей недели в столичном регионе будет по-летнему теплым, без осадков.

В начале следующей недели в Москве фон атмосферного давления будет повышенным. В понедельник и вторник, 15 и 16 сентября, ожидается переменная облачность без осадков, ночная температура станет чуть повыше, в пределах 8–10 градусов. Дневная температура составит от 20 до 22 градусов. Сохранится юго-восточный поток, — пояснила Позднякова.

По ее словам, переломный момент наступит лишь в середине недели, когда с Ботнического залива приблизится циклон. Синоптик добавила, что он принесет с собой понижение атмосферного давления и облачную погоду, однако существенного похолодания не ожидается.

Смена характера погоды в Москве произойдет 17 сентября. В среду атмосферное давление уже понизится, погода будет формировать приближающийся к нам циклон с берегов Ботнического залива. Поэтому у нас местами уже возможны небольшие кратковременные дожди, но существенно на фоне температуры это не скажется. Погода останется с положительной аномалией температуры воздуха в пределах двух–трех градусов, — резюмировала Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что начало осени в этом году в Москве стало самым засушливым за 146 лет метеорологических наблюдений. По его словам, последний раз дожди в столице прошли 29 августа.