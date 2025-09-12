Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 16:04

Синоптик рассказала о погоде на предстоящую неделю в Москве

Синоптик Позднякова: 15 и 16 сентября в Москве ожидается до 22 градусов тепла

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В понедельник и вторник, 15 и 16 сентября, в Москве ожидается до 22 градусов тепла, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, начало рабочей недели в столичном регионе будет по-летнему теплым, без осадков.

В начале следующей недели в Москве фон атмосферного давления будет повышенным. В понедельник и вторник, 15 и 16 сентября, ожидается переменная облачность без осадков, ночная температура станет чуть повыше, в пределах 8–10 градусов. Дневная температура составит от 20 до 22 градусов. Сохранится юго-восточный поток, — пояснила Позднякова.

По ее словам, переломный момент наступит лишь в середине недели, когда с Ботнического залива приблизится циклон. Синоптик добавила, что он принесет с собой понижение атмосферного давления и облачную погоду, однако существенного похолодания не ожидается.

Смена характера погоды в Москве произойдет 17 сентября. В среду атмосферное давление уже понизится, погода будет формировать приближающийся к нам циклон с берегов Ботнического залива. Поэтому у нас местами уже возможны небольшие кратковременные дожди, но существенно на фоне температуры это не скажется. Погода останется с положительной аномалией температуры воздуха в пределах двух–трех градусов, — резюмировала Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что начало осени в этом году в Москве стало самым засушливым за 146 лет метеорологических наблюдений. По его словам, последний раз дожди в столице прошли 29 августа.

погода
Москва
синоптики
прогнозы
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры с места смертельного ЧП на канатной дороге на Эльбрусе
Психоаналитик рассказала, о чем обязательно нужно говорить детям
«Боженька»: боец СВО рассказал о помощи свыше под «крошащим» огнем ВСУ
Миколог раскрыл, где в Москве можно найти съедобные грибы
Женский характер и цветок: новая выставка картин в Zarenkov Gallery
Россиян предупредили об использовании мошенниками поддельных документов
В Госдуме рассказали, верит ли на самом деле Запад Зеленскому
Блогер из Татарстана подожгла квартиру с одной необычной целью
Насиловали после коронации: вскрыт гнойник известного конкурса красоты
При обрыве канатной дороги на Эльбрусе пострадали девять человек
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Скабеева назвала Зеленского «гнидой» после его слов об учительнице Путина
Сожительницу бойца СВО обвинили в присвоении крупной суммы
Огромные потери ВСУ, вторая «Паутина»: новости СВО к вечеру 12 сентября
Появились подробности биографии наводившего ракеты против своих бойца ВС РФ
Юрист назвала главный минус идеи повысить штрафы за продажу алкоголя у школ
Названа причина обрыва канатной дороги на Эльбрусе
Назван срок, который может получить палестинец за изнасилование школьницы
Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейс Москва–Краснодар
«Все сходило с рук»: Алсу впервые раскрыла подробности развода с мужем
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.