12 сентября 2025 в 17:26

Миколог раскрыл, где в Москве можно найти съедобные грибы

Миколог Вишневский: грибы есть даже в черте Москвы, а именно в Лосином острове

Белый гриб в лесу Белый гриб в лесу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Текущий год выдался богатым на «урожай» грибов, заявил в разговоре с NEWS.ru кандидат биологических наук миколог Михаил Вишневский. По его словам, отправляться на «тихую охоту» можно почти в любое место Московской области, не боясь вернуться с пустой корзиной. Найти грибы можно даже в черте Москвы, например, в Лосином острове.

Вообще, 2025 год супергрибной. Найти грибы сейчас можно везде, в любом лесу. Даже в черте Москвы, например, в Лосином острове, — подчеркнул Вишневский.

Тем не менее в Подмосковье есть два особенного грибных направления, отметил собеседник NEWS.ru. Первое — на запад от столицы, в окрестностях Звенигорода и дальше от Москвы. Второе — на юг, в сторону Каширы: лучше всего — Приокско-Террасный заповедник и его окрестности.

Ранее Вишневский объяснил, что текущий год отличается от предыдущих отсутствием выраженных грибных сезонов. По его словам, грибы растут практически непрерывно. Он отметил, что подобное случается примерно раз в 10 лет и связано с изменениями климата.

В конце августа сообщалось, что ученые нашли в Быстринском парке на Камчатке редкий гриб внушительных размеров — гигантского головача. Его размеры могут составлять 80 сантиметров в диаметре, а масса — нескольких килограммов. Своего максимального размера гриб достигает за неделю.

