12 сентября 2025 в 17:41

Свердловской школе пришлось устроить День без алкоголя второклашкам

Ученикам второго классе Верхотурской детской школы искусств провели акцию День без алкоголя, приуроченную ко Всероссийскому Дню трезвости, что вызвало вал шуток в Интернете и вынудило представителей школы объясняться, передает издание «Подъем». Проводить такой урок детям школе пришлось, потому что все старшеклассники уехали на конкурс.

Рассказывать учащимся второго класса о вреде спиртных напитков было решено с поправкой на возраст. Акцент сделали на спорте и здоровом образе жизни. Со школьники обсудили меры профилактики алкоголизма, после чего они раздали прохожим на улице памятки с лозунгом «Будь трезвым!».

Детям 9-10 лет. Они поняли, так как там не было взрослой терминологии и углубления в нюансы о пьяных людях, конечно, мы об этом не говорили, просто мы сказали, кто такие пьяные люди, и что мы лучше будем выбирать спорт, быть трезвым и вести здоровый образ жизни, — объяснили в школе.

В Интернете фото с мероприятия обшутили, заметив, на Урале живут уже настолько «суровые дети», что ценить трезвость их надо учить уже во втором классе, потому что «в третьем уже будет поздно». И выразили надежду на то, что после урока дети не побежали «обмывать» новые знания.

Ранее в Новосибирской области на учет в наркологическом диспансере поставили восьмилетнего мальчика, пристрастившегося к алкоголю. В областном Минздраве подчеркнули, что в регионе ежегодно ставят на учет детей и подростков с аналогичной проблемой.

