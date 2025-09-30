Аддиктолог озвучил неочевидный признак скрытого алкоголизма

Желание употребить спиртное после стрессовой ситуации — это скрытый признак алкоголизма, сообщает Daily Mail со ссылкой на слова аддиктолога Джиана Фернандо. По его словам, допустимыми считаются не больше трех литров пива или шести бокалов вина в неделю. Однако 24% взрослых стабильно превышают эти показатели.

Если ваша первая реакция на стресс — это налить себе бокал вина, если вы пьете большую часть дня или не можете вспомнить, сколько выпили за неделю, это явные признаки зависимости, — объяснил эксперт.

По словам аддиктолога, регулярное употребление даже малых доз алкоголя приводит к нарушению сна, набору веса, росту тревожности и снижению концентрации. Со временем это повышает риск гипертонии, инсульта, инфаркта и ряда онкологических заболеваний. Также у скрытых алкоголиков страдает ментальное здоровье, резюмировал Фернандо.

Ранее нарколог Николай Чередниченко рассказал, что женщины лучше мужчин скрывают алкогольную зависимость, так как они выбирают менее крепкие напитки и продолжают сохранять социальную активность. По его словам, симптомы опьянения у женского пола слабо выражены, что позволяет дольше оставаться трудоспособными. Однако, по мнению нарколога, зависимость у женщин развивается быстрее.