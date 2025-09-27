Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025

Нарколог рассказал о коварной особенности женского алкоголизма

Нарколог Чередниченко: алкозависимость у женщин менее заметна на ранних этапах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщины успешнее мужчин скрывают от окружающих свои проблемы с алкоголем из-за выбора некрепких напитков и сохранения социальной активности, заявил Lenta.ru нарколог, кандидат медицинских наук Николай Чередниченко. Врач уточнил, что по этим же причинам женщины могут долго игнорировать собственную зависимость и оттягивать обращение за помощью к врачу.

Врач отметил, что из-за менее выраженных симптомов опьянения женщины дольше сохраняют работу и социальные связи, но при этом зависимость у них развивается быстрее, чем у мужчин. Критическое поражение печени, поджелудочной железы и нервной системы часто возникает до того, как придет осознание серьезности ситуации, объяснил эксперт.

Чередниченко подчеркнул, что пациентки обычно обращаются к наркологу только на поздних стадиях, когда скрыть проблему уже невозможно. Неврологические нарушения приводят к агрессии, эмоциональной неустойчивости и потере самоконтроля, что усложняет процесс лечения.

Эксперт призвал обращать внимание на косвенные признаки алкоголизации у женщин, такие как изменения поведения и приоритетов, поскольку традиционные маркеры зависимости могут длительное время оставаться незаметными для окружающих.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил признать алкоголизм общественно опасным заболеванием. По его мнению, необходимо сформировать у людей отношение к спиртному, как к ядовитому веществу.

алкоголизм
женщины
мужчины
наркологи
врачи
Россия
