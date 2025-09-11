Восьмилетнего мальчика поставили на учет из-за алкоголизма В Новосибирской области мальчика с алкогольной зависимостью поставили на учет

Восьмилетнего мальчика из Новосибирской области поставили на учет из-за алкогольной зависимости, рассказала главный детский психиатр-нарколог Нина Кошляк, чьи слова приводит пресс-служба регионального Министерства здравоохранения. Школьника отправили на стационарное лечение после того, как ему поставили наркологический диагноз.

Ребенку, в возрасте восьми лет, был установлен наркологический диагноз. Несовершеннолетний прошел у нас стационарное лечение. Сейчас он находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет, — сказала Кошляк.

Она добавила, что в Новосибирской области детей и подростков с такой проблемой ставят на учет каждый год. По словам специалиста, ребенок может сформировать зависимость от алкоголя за два-три года.

Ранее нарколог Анна Лобачева назвала мифом популярное убеждение о существовании умеренной дозы алкоголя. По ее словам, риск для здоровья возникает с первой выпитой каплей. При регулярном приеме алкоголя дозы, необходимые для достижения желаемого эффекта, гарантированно повышаются.