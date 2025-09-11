Нарколог ответила, существует ли безопасная доза алкоголя

Популярное убеждение о существовании умеренной дозы алкоголя является мифом, заявила ведущий научный сотрудник отдела клинической наркологии Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава Анна Лобачева. По ее словам, которые приводит РИА Новости, риск для здоровья возникает с первой выпитой каплей.

Доказано, что систематический прием даже малых доз алкоголя оказывает токсическое воздействие на все органы и системы, способствует обострению хронических патологий и развитию новых, — сказала Лобачева.

Она добавила, что при регулярном приеме алкоголя дозы, необходимые для достижения желаемого эффекта, гарантированно повышаются. Из-за этого у человека возникает привыкание к более высоким порциям. Кроме того, повышается частота приема спиртного.

При этом диетолог Марият Мухина утверждает, что ежедневная допустимая доза алкоголя — это 1 грамм с градусом в 40% на килограмм веса. По ее словам, в среднем соответствует бокалу вина. Мухина добавила, что «закусывать» много не надо, чтобы не выпить лишнего.