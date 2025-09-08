Диетолог назвала безвредную дозу алкоголя Диетолог Мухина заявила, что можно выпивать один бокал вина в день

Ежедневная допустимая доза алкоголя — это 1 грамм алкоголя с градусом в 40% на килограмм веса, что в среднем соответствует бокалу вина, заявила НСН диетолог Марият Мухина. Она добавила, что закусывать сильно не надо, чтобы не выпить лишнего.

Если говорим про ежедневную дозу, это 1 грамм крепкого алкоголя на килограмм веса. К примеру, 70 грамм крепкого алкоголя - это сопоставимо с бокалом вина. <…> Не надо сильно закусывать алкоголь, тогда вы его меньше употребите. Алкоголь – это самостоятельное блюдо, — заявила она.

Она напомнила, что превышение этой дозы вызывает зависимость. Мухина добавила, что больше выпить можно не чаще двух раз в месяц.

Кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина ранее заявила, что смертельной дозой алкоголя являются 22–24 крепких шота. Специалист подчеркнула, что концентрация алкоголя в крови в размере четырех — шести промилле может привести к летальному исходу.