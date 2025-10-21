Россиянку осудили за убийство мужа, напавшего на нее

Россиянку осудили за убийство мужа, напавшего на нее

Жительницу Новосибирска осудили за убийство мужа, напавшего на нее, сообщает «КП-Новосибирск». Суд назначил ей полтора года ограничения свободы. Брат покойного подал апелляцию.

Как рассказала 60-летняя обвиняемая, муж пил спиртное. Женщина попыталась его остановить и отобрала бутылку. Тогда, по ее словам, супруг начал ее душить, отчего она потеряла сознание и больше ничего не помнила. Утром в ванной обвиняемая нашла труп мужа в луже крови.

Правоохранительные органы обнаружили поблизости разбитые фрагменты стеклянной бутылки. По данным следствия, именно ею была нанесена смертельная травма супругу. Женщину поместили под домашний арест.

Ранее в Красноярске задержали местного жителя, подозреваемого в жестоких убийствах мужчины и женщины с целью кражи их имущества. Как сообщили в пресс-службе СУ СК региона, преступления были совершены в конце сентября в квартирах на улицах Новгородской и Джамбульской. Мужчина страдал от наркозависимости, поэтому не помнит обстоятельства преступлений.