Стало известно, где в России повысят транспортный налог В трех российских регионах планируется повышение транспортного налога

Власти трех российских регионов инициировали повышение транспортного налога для пополнения бюджетов, сообщает газета «Ведомости». Соответствующие законопроекты уже внесены в региональные парламенты губернаторами Красноярского края, Новосибирской и Оренбургской областей.

Данный сбор относится к компетенции регионов, поэтому для его изменения не требуется согласование с федеральным центром. Ожидается, что нововведения принесут бюджетам дополнительно сотни миллионов рублей ежегодно.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков пояснил, что ставки налога длительное время оставались неизменными, тогда как доходы населения значительно выросли. По его словам, за последние 10 лет среднедушевые доходы жителей региона увеличились вдвое.

В Новосибирской области налоговая ставка привязана к стоимости топлива и будет индексироваться соответственно росту цен на бензин. В Оренбургской области, где действуют нулевые ставки для маломощных автомобилей, планируется ввести платеж в размере семи рублей за лошадиную силу.

Собранные средства будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство территорий. Эксперты отмечают, что повышение налога вряд ли серьезно повлияет на собираемость платежей, однако может вызвать недовольство среди автовладельцев.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил NEWS.ru, что в России едва ли стоит ждать отмены транспортного налога и перехода на формулу «сколько проехал — столько и заплатил». Он отметил, что, несмотря на регулярные предложения парламентариев, соответствующее решение никогда не принимается.