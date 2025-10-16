Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 17:57

Стало известно, где в России повысят транспортный налог

В трех российских регионах планируется повышение транспортного налога

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Власти трех российских регионов инициировали повышение транспортного налога для пополнения бюджетов, сообщает газета «Ведомости». Соответствующие законопроекты уже внесены в региональные парламенты губернаторами Красноярского края, Новосибирской и Оренбургской областей.

Данный сбор относится к компетенции регионов, поэтому для его изменения не требуется согласование с федеральным центром. Ожидается, что нововведения принесут бюджетам дополнительно сотни миллионов рублей ежегодно.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков пояснил, что ставки налога длительное время оставались неизменными, тогда как доходы населения значительно выросли. По его словам, за последние 10 лет среднедушевые доходы жителей региона увеличились вдвое.

В Новосибирской области налоговая ставка привязана к стоимости топлива и будет индексироваться соответственно росту цен на бензин. В Оренбургской области, где действуют нулевые ставки для маломощных автомобилей, планируется ввести платеж в размере семи рублей за лошадиную силу.

Собранные средства будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство территорий. Эксперты отмечают, что повышение налога вряд ли серьезно повлияет на собираемость платежей, однако может вызвать недовольство среди автовладельцев.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил NEWS.ru, что в России едва ли стоит ждать отмены транспортного налога и перехода на формулу «сколько проехал — столько и заплатил». Он отметил, что, несмотря на регулярные предложения парламентариев, соответствующее решение никогда не принимается.

Россия
налоги
транспорт
Красноярский край
Оренбургская область
Новосибирская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли
В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев
Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти
Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме
Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле
Каллас допустила новый выпад против России
Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина
В Запорожской области внезапно пропало электричество
Скончался известный актер из «Великолепного века»
Назван новый возможный замминистра обороны России
Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений
«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая
Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»
Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия
Названо условие, при котором семья Усольцевых могла тайно покинуть Россию
Севиль отреагировала на успех Валерии
В России нашли древний поселок-призрак, которого нет ни на одной карте
Российский удар по учебному центру ВСУ признали в самой украинской армии
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.