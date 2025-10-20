Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 11:38

Подростки-вандалы разгромили надгробия на кладбище

В Новосибирской области трое подростков повредили более 80 надгробий на кладбище

Фото: t.me/prokuratura_nso

В селе Заливино Кыштовского района Новосибирской области трое несовершеннолетних повредили более 80 памятников на кладбище, сообщили в региональной прокуратуре. В данный момент осуществляется проверка.

Предварительно установлено, что 15.10.2025 в дневное время трое несовершеннолетних детей 2016 и 2018 г. р. повредили более 80 надгробных памятников на кладбище с. Заливино Кыштовского района, — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по данному случаю начата уголовно-процессуальная проверка. Прокуратура района взяла на контроль ход и результаты проверки. Прокурор района также проведет собственную проверку и оценит работу органов системы профилактики Кыштовского района.

Ранее сообщалось, что в Алуште разыскивают вандалов, уничтоживших молодые саженцы неизвестным веществом. Глава администрации города Галина Огнева сообщила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали действия злоумышленников. Полиция начала расследование.

До этого в центре Санкт-Петербурга хулиганы дважды повреждали зеркало у магазина фитнес-школы Анастасии Мироновой. В сентябре его разбил мужчина, а через месяц группа прохожих пробила ногой, что привело к падению рамы. В третий раз зеркало также попытались украсть, но оно было привязано веревкой.

Новосибирская область
кладбища
подростки
повреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заступились за Роднину после ее слов о пенсиях
В ЕС сочли «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
Стало известно о пожарной обстановке в Московской области
На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ
Названа вероятная цель мощной ночной атаки на порт Одессы
Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года
Стало известно, что пообещали напавшему на жену бизнесмена Шевырева
Школьник получил перелом руки после конфликта с учителем
Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»
Экс-директор оценила возможность кражи из российского музея
Почему экономия на инженерных сетях оборачивается миллионами потерь
Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах
ФТС напомнила о порядке ввоза товаров на нужды СВО
Армия России добралась до наемников из ЮАР
В Европе жестко прошлись по тем, кто переписывает итоги Второй мировой
«Продолжается продвижение»: Пушилин об успехах ВС России в ДНР
Житель Башкирии лишился прав из-за терапии кумысом
Врач объяснила, почему иммунитет нельзя восстановить с помощью витаминов
Зарезавшему двух бездомных подростку вынесли приговор
Главу упраздненного управления АП освободили от должности
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.