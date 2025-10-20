Подростки-вандалы разгромили надгробия на кладбище В Новосибирской области трое подростков повредили более 80 надгробий на кладбище

В селе Заливино Кыштовского района Новосибирской области трое несовершеннолетних повредили более 80 памятников на кладбище, сообщили в региональной прокуратуре. В данный момент осуществляется проверка.

Предварительно установлено, что 15.10.2025 в дневное время трое несовершеннолетних детей 2016 и 2018 г. р. повредили более 80 надгробных памятников на кладбище с. Заливино Кыштовского района, — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по данному случаю начата уголовно-процессуальная проверка. Прокуратура района взяла на контроль ход и результаты проверки. Прокурор района также проведет собственную проверку и оценит работу органов системы профилактики Кыштовского района.

