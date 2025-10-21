Политолог раскрыл, зачем СМИ врут о переносе встречи Лаврова и Рубио Политолог Блохин: СМИ пишут фейки о встрече Лаврова и Рубио для ее отмены

СМИ распространяют недостоверную информацию о переносе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, стремясь помешать проведению переговоров, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его словам, предстоящий диалог сторон на данный момент находится на организационной стадии.

Сейчас различные либеральные СМИ пытаются создать негативно-информационный контекст, из-за которого кажется, что встреча Лаврова и Рубио не принесет никаких плодов, что она будет безрезультативная, да и вообще может не состояться. Пытаются как-то уже до встречи создать предпосылки либо для ее отмены, либо для саботажа, чтобы по крайней мере она проходила в неблагоприятном информационном контексте, — пояснил Блохин.

Он отметил, что стороны достигли договоренностей о проведении встречи Лаврова и Рубио лишь недавно. Таким образом, по его словам, изменения в планах и задержка в процессе подготовки не являются неожиданными.

Ранее сообщалось, что встреча Лаврова и Рубио, запланированная на этой неделе, была отложена на неопределенное время. Новая дата переговоров между главами внешнеполитических ведомств России и США пока неизвестна.