В ресторане обнаружили «паленый» алкоголь и нелегальных мигрантов В Петербурге полиция нашла нелегальных мигрантов в ресторане на Дыбенко

Представители полиции Санкт-Петербурга нашли нелегальных мигрантов в ресторане у метро Дыбенко, информирует ГУ МВД России по городу. Также правоохранители обнаружили элитный виски, коньяк и джин без лицензии на продажу алкоголя. Владелец заведения попытался откупиться от стражей порядка.

Оказалось, что ресторан является излюбленным местом встречи приезжих. Силовики выявили нарушения и у 39-летнего владельца заведения, который родился в Узбекистане и в прошлом был судим. Бизнесмен пытался вручить оперативнику 100 тыс. рублей, но его задержали, а деньги забрали в качестве вещдока. Органы завели уголовное дело о попытке дачи взятки.

В отделение забрали также всех находившихся в ресторане иностранцев нарушителей, которых привлекли к административной ответственности. Алкоголь полиция отправила не экспертизу.

Ранее Росгвардия задержала более 370 мигрантов в столичных хостелах, которые нарушили правила пребывания в Москве. Сотрудников СК РФ прикрывали представители подразделения ОМОН «Авангард».