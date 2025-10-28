Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 13:58

В ресторане обнаружили «паленый» алкоголь и нелегальных мигрантов

В Петербурге полиция нашла нелегальных мигрантов в ресторане на Дыбенко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представители полиции Санкт-Петербурга нашли нелегальных мигрантов в ресторане у метро Дыбенко, информирует ГУ МВД России по городу. Также правоохранители обнаружили элитный виски, коньяк и джин без лицензии на продажу алкоголя. Владелец заведения попытался откупиться от стражей порядка.

Оказалось, что ресторан является излюбленным местом встречи приезжих. Силовики выявили нарушения и у 39-летнего владельца заведения, который родился в Узбекистане и в прошлом был судим. Бизнесмен пытался вручить оперативнику 100 тыс. рублей, но его задержали, а деньги забрали в качестве вещдока. Органы завели уголовное дело о попытке дачи взятки.

В отделение забрали также всех находившихся в ресторане иностранцев нарушителей, которых привлекли к административной ответственности. Алкоголь полиция отправила не экспертизу.

Ранее Росгвардия задержала более 370 мигрантов в столичных хостелах, которые нарушили правила пребывания в Москве. Сотрудников СК РФ прикрывали представители подразделения ОМОН «Авангард».

Россия
регионы
Санкт-Петербург
рестораны
полиция
мигранты
нелегалы
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Термин «женщины-военнослужащие» в российской армии ушел в прошлое
Самые безопасные и удобные места в самолете: как выбрать лучшие
Стали известны жуткие подробности смерти актера Романа Попова
Звезда «Молодежки» высказалась о внезапной смерти актера Попова
Стало известно, что Усольцевы могли пойти в тайгу под гипнозом
Воробьев рассказал о благоустройстве общественных зон в Подмосковье
Как обновить ванную комнату без капитального ремонта
Повторил судьбу Фриске. Актер Роман Попов умер от рака мозга в 40 лет
Россия и Мьянма договорились об отмене визовых требований
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Шойгу раскрыл психологическую цель атак ВСУ по России
Мосгорсуд утвердил приговор сыну известного актера
Экс-резидент Comedy Club рассказал о последних месяцах жизни Попова
Шойгу раскрыл процент долетающих до целей в России украинских дронов
В Сбербанке озвучили последствия изменения программы семейной ипотеки
Последнее обращение к фанатам от умершего актера Попова попало на видео
Терапевт предупредила об опасности осенних фотосессий в листьях
Стало известно, сколько жителей ЛДНР покинули дома из-за угрозы жизни
Режиссер «Полицейского с Рублевки» высказался об умершем от рака Попове
Россиянин получил 15 лет за сотрудничество с Украиной
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.