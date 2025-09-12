Матч «Динамо» — «Спартак» РПЛ 13 сентября: кто фаворит, прогноз, история

В рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится старейшее московское дерби — «Динамо» против «Спартака». Когда пройдет матч, у кого больше шансов на победу, история противостояний команд — в материале NEWS.ru.

Как «Динамо» и «Спартак» начали сезон в РПЛ

На данный момент «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. В первых семи турах бело-голубые одержали всего две победы — 1:0 над «Ростовом» и 3:0 с «Пари НН». Трижды динамовцы потерпели поражения: от лидеров чемпионата России «Краснодара» (0:1) и ЦСКА (1:3), а также неожиданно уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1).

«Спартак» начинает приходить в себя после неудачного старта. В первых матчах команда Деяна Станковича проиграла «Балтике» (0:3, 2-й тур) и не смогла обыграть «Акрон» (1:1, 3-й тур), но в последних турах удалось отнять очки у «Зенита» (2:2) и одержать победы над «Рубином» (2:0) и «Сочи» (2:1). На данный момент «Спартак» идет на шестом месте с 11 очками.

Кто является фаворитом матча «Динамо» — «Спартак»

Тренер Валерий Непомнящий в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что «Спартак» будет фаворитом в предстоящем матче против «Динамо».

«С одной стороны, „Спартак“ постепенно находит свою игру. С другой, у „Динамо“ тоже есть свои козыри: нужно только правильно построить игру. „Спартак“ хорош на свободном пространстве, а при его отсутствии — не очень. Также у них проблемы в обороне. У „Динамо“ тоже, конечно, не все хорошо. Даже несмотря на то, что появился Осипенко. Карпину по-прежнему нужно время: чем быстрее футболисты поймут, „в чем тема“, тем быстрее игра устаканится», — заявил Непомнящий.

Экс-игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что с учетом психологического состояния коллективов эта игра может очень многое поменять.

«Интересное будет дерби. Обе команды находятся не на своем месте в таблице, поэтому сделают все, чтобы набрать три очка. Их психологическое состояние также оставляет желать лучшего, этот матч может дать сильный всплеск эмоций, круто все изменить. Я, как бывший игрок „Динамо“, буду болеть за свою команду и надеяться, что бело-голубые победят. Хочется, чтобы они сыграли как можно лучше. Хотя в этом матче идеальным вариантом, наверное, будет ничья», — заявил Булыкин.

Экс-президент красно-белых Андрей Червиченко заявил NEWS.ru, что в матче «Динамо» и «Спартака» ни у кого нет преимущества. Он отметил, что у команды Деяна Станковича есть вечный «козырь в кармане».

«У „Спартака“ много новых игроков, которые, видимо, еще не сыгрались. Зато у них всегда есть „козырь в кармане“ — это судейство. Типа такого, как было в последней игре с „Сочи“. Судья, как факир: всегда может достать что-то интересненькое из рукава», — сказал Червиченко.

По его мнению, причина неудач «Спартака» кроется в Станковиче.

«Считаю, что это ненормальный тренер. Даже не в плане психологии, а психики. И профессионализма. Я считаю, что „Спартаку“ нужен более маститый и более уравновешенный тренер. Например? Не знаю, пусть в клубе занимаются этим. Они получают большие деньги за то, чтобы понимать, кто им нужен», — заявил Червиченко.

Когда состоится матч «Динамо» — «Спартак»

Центральный матч восьмого тура РПЛ состоится 13 сентября в Москве на домашнем стадионе «Динамо» «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано на 16:45.

Кто является лидером в «Динамо» и «Спартаке»

«Динамо» не очень результативно начало чемпионат — команда забила всего семь мячей в семи играх. Можно отметить полузащитника Дениса Макарова, на счету которого два гола. «1+2» по системе «гол+пас» набрал парагвайский защитник Хуан Касерес.

В «Спартаке» этого сезона очевидным лидером является аргентинец Эсекьель Барко. Ему удалось забить три мяча и сделать одну результативную передачу. По два гола на счету его соотечественника Пабло Солари, бразильца Маркиньоса и Кристофера Мартинса из Люксембурга. Присоединившийся по ходу сезона к коллективу португалец Жедсон Фернандеш уже успел набрать «1+1».

История противостояния «Динамо» и «Спартака»

В истории старейшего дерби Москвы, которая берет отсчет с 1923 года, было сыграно 239 матчей. «Динамо» сумело выиграть 68 раз, «Спартак» — 91. Еще 80 игр завершились вничью.

В 2025 году коллективы встречались дважды. 29 апреля в полуфинале Пути регионов прошлого розыгрыша Кубка России спартаковцы выиграли со счетом 2:1. Через две недели в концовке предыдущего сезона РПЛ «Динамо» взяло реванш — 2:0.

