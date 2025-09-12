Реестр иноагентов пополнился новыми именами

Писательница Ирина Бороган и блогер Сергей Куропов внесены в реестр иностранных агентов Минюста РФ. Кроме того, в список иноагентов попали писатель Эдуард Тополь, активистка Ирина Шумилова и проект «Обманутый Россиянин».

Включенные в реестр занимались распространением материалов иностранных агентов и недостоверных сведений о действиях российских властей. Кроме того, они выступают против специальной военной операции в Украине, формируют негативный образ ВС РФ, а также проживают за пределами России.

Ранее иноагентами были признаны Маша Майерс (Фелицата Ольшевец) (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Наталья Резник (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ольшевец распространяла фейки, критиковала СВО и транслировала сообщения иноагентов. Резник также выступала против проведения специальной военной операции на Украине.

До этого стало известно, что певцу Валерию Меладзе может грозить статус иностранного агента, лишение гражданства и запрет на въезд в Россию. С таким требованием в Генпрокуратуру, СК и Минюст обратились активисты движения «Совет отцов России». Поводом стали сообщения о связях организаторов концертов Меладзе с финансированием ВСУ.