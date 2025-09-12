Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 17:15

Реестр иноагентов пополнился новыми именами

Минюст признал иноагентами писательницу Ирину Бороган и блогера Сергея Куропова

Писательница Ирина Бороган и блогер Сергей Куропов внесены в реестр иностранных агентов Минюста РФ. Кроме того, в список иноагентов попали писатель Эдуард Тополь, активистка Ирина Шумилова и проект «Обманутый Россиянин».

Включенные в реестр занимались распространением материалов иностранных агентов и недостоверных сведений о действиях российских властей. Кроме того, они выступают против специальной военной операции в Украине, формируют негативный образ ВС РФ, а также проживают за пределами России.

Ранее иноагентами были признаны Маша Майерс (Фелицата Ольшевец) (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Наталья Резник (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ольшевец распространяла фейки, критиковала СВО и транслировала сообщения иноагентов. Резник также выступала против проведения специальной военной операции на Украине.

До этого стало известно, что певцу Валерию Меладзе может грозить статус иностранного агента, лишение гражданства и запрет на въезд в Россию. С таким требованием в Генпрокуратуру, СК и Минюст обратились активисты движения «Совет отцов России». Поводом стали сообщения о связях организаторов концертов Меладзе с финансированием ВСУ.

Минюст РФ
иноагенты
списки
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп рассказал, легко ли ему далось введение пошлин против Индии
Суд ввел процедуру банкротства в отношении имущества немецкого автоконцерна
Канатная дорога убила несколько человек на Эльбрусе: что известно, жертвы
Политолог рассказал, за что Макрона могут посадить в тюрьму
В США оценили возможности российского боевого ледокола «Иван Папанин»
В ЦБ раскрыли, сколько в России проблемных кредитов
НАТО начинает ответную операцию после инцидента с дронами в Польше
В Польше возбудили уголовное дело после инцидента с дронами
Школьников опоили газировкой и привели к педофилу: юный сутенер на свободе
Ахматовцы заставили поплатиться оскорбившего спецназ бойца СВО
Аптечный бизнес принес Юлии Высоцкой сотни миллиардов рублей
Путин и моськи. Президент России стал кумиром на Западе: подробности
Набиуллина высказалась о росте тарифов ЖКХ
Юрист объяснил, как правильно платить налог на доходы по вкладам
«Учила вести дебаты»: Пугачева «помогла» Горбачеву развалить СССР?
В МИД высказались о сносе надгробий с могил советских солдат в Эстонии
Путин выступит на Форуме объединенных культур в Петербурге
Монолит или металлокаркас: что выбрать для коммерческого объекта?
«Извините за подробности»: популярный блогер жестко отравился в московском ресторане
В Госдуме подняли на смех идею США признать Россию спонсором терроризма
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.