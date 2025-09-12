Празднование Дня города в Москве
Полиция задержала мужчину, застрелившего собаку из арбалета

Полиция в Удмуртии задержала стрелявшего по собаке из арбалета мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ярском районе правоохранители задержали мужчину, который стрелял из арбалета в собаку, сообщил Telegram-канал «Новости Ижевска и Удмуртии». Следствие установило, что 68-летний мужчина увидел собаку на участке и дважды выстрелил в нее из арбалета, чтобы прогнать со своей территории.

Обе стрелы попали в собаку. В последующем животное скончалось,рассказали в пресс-службы МВД по Удмуртии.

Telegram-канал «Злой Ижевчанин» утверждает, что пес не беспризорный и у него были хозяева. По факту произошедшего проводится проверка.

В подмосковных Химках тем временем ищут живодеров, которые отрезали собаке уши и сняли скальп. Искалеченное животное заметили 11 сентября жители Брехова. По требованию прокуратуры в полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Собаке оказали всю необходимую помощь ветврачи, сейчас животное находится в приюте в Зеленограде. После реабилитации псу будут искать новых любящих хозяев.

