Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 17:26

Женский характер и цветок: новая выставка картин в Zarenkov Gallery

Фото: пресс-служба Zarenkov Gallery/ Максим Стулев

Erid: 2W5zFJXBihW

В галерее Художник Юлия Заренкова представила зрителю проект «Женщина и цветы». На протяжении года она наблюдала за женщинами из своего ближнего круга, чтобы создать воздушные, нежные образы. Это не портреты женщин в окружении цветов, а метафоры, которые опираются на символы и ассоциации. Цветы подчёркивают уникальность героинь. Среди них и юная девушка в образе невесты, которую сопровождают ландыши, — символ чистоты и верности, и бабушка на фоне сельского пейзажа с полевыми цветами. Художник уверен, что красота — это внутренний свет, и в каждом образе важно найти точное сопоставление.

Иногда метафора раскрывает неочевидную, но важную грань характера героини. Например, Юлия написала свекровь — поэтессу Галину Заренкову — в окружении нежных белых лилий. Галина Николаевна — «боец», человек прямолинейный, но в ходе работы над картиной Юлия поняла, что у свекрови есть и другая сторона — нежная, подчёркнуто женственная.

Фото: пресс-служба Zarenkov Gallery/ Максим Стулев

«Лесная фея в саду» написана с младшей дочери художника, которую Юлия изобразила более взрослой в окружении гортензий. «Это немного фантазийный образ, — говорит Юлия. — По композиции видно, что я вдохновлялась работами Густава Климта и Альфонса Мухи, но моя картина не настолько декоративна, я всё-таки стараюсь не отходить от реализма в части передачи света и цветов. Это влияние моего учителя Виктора Ямщикова».

Среди источников вдохновения Юлия называет также работы импрессионистов — Клода Моне, Камиля Писсарро, русских художников — Валентина Серова и Константина Коровина. Ей нравится их способность передавать свет и движение воздуха, используя подчас самую прозаичную натуру. «Красота есть повсюду, и задача художника — обратить внимание зрителей на вещи, мимо которых они, вероятно, прошли бы мимо, — говорит Юлия. — Работая на пленэре, я могу писать самый обычный сарай, но ведь я передаю и своё состояние, настроение, которое в синтезе с реальностью и рождает произведение искусства».

Фото: пресс-служба Zarenkov Gallery/ Максим Стулев

Открытие выставки сопровождал иммерсивный спектакль: пять танцовщиц команды The Pride под руководством Максима Павлова под музыку создали пластические образы, соответствующие цветам на ключевых полотнах. А кавер-группа Lychee под руководством Натальи Охочинской исполнила любимые рок-композиции Юлии Заренковой. Синтез искусств — визуальных образов, танца, музыки — позволил гостям глубже погрузиться в материал и понять замысел художника. Вернисаж получился по-настоящему интересным и нестандартным для индустрии изобразительного искусства.

Выставка «Женщина и цветы» будет работать в Zarenkov Gallery (Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 21, 10 этаж) до 28 сентября 2025 года. Стоимость входного билета — 500 рублей, льготного — 300 рублей.

РЕКЛАМА

ООО «Заренков Галери», ИНН 7840097449

галереи
искусство
культура
выставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мамиашвили назвал «скотским» отношение к российским борцам в Хорватии
Трамп рассказал, легко ли ему далось введение пошлин против Индии
Суд ввел процедуру банкротства в отношении имущества немецкого автоконцерна
Канатная дорога убила несколько человек на Эльбрусе: что известно, жертвы
Политолог рассказал, за что Макрона могут посадить в тюрьму
В США оценили возможности российского боевого ледокола «Иван Папанин»
В ЦБ раскрыли, сколько в России проблемных кредитов
НАТО начинает ответную операцию после инцидента с дронами в Польше
В Польше возбудили уголовное дело после инцидента с дронами
Школьников опоили газировкой и привели к педофилу: юный сутенер на свободе
Ахматовцы заставили поплатиться оскорбившего спецназ бойца СВО
Аптечный бизнес принес Юлии Высоцкой сотни миллиардов рублей
Путин и моськи. Президент России стал кумиром на Западе: подробности
Набиуллина высказалась о росте тарифов ЖКХ
Юрист объяснил, как правильно платить налог на доходы по вкладам
«Учила вести дебаты»: Пугачева «помогла» Горбачеву развалить СССР?
В МИД высказались о сносе надгробий с могил советских солдат в Эстонии
Путин выступит на Форуме объединенных культур в Петербурге
Монолит или металлокаркас: что выбрать для коммерческого объекта?
«Извините за подробности»: популярный блогер жестко отравился в московском ресторане
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.