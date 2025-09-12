Женский характер и цветок: новая выставка картин в Zarenkov Gallery

Erid: 2W5zFJXBihW

В галерее Художник Юлия Заренкова представила зрителю проект «Женщина и цветы». На протяжении года она наблюдала за женщинами из своего ближнего круга, чтобы создать воздушные, нежные образы. Это не портреты женщин в окружении цветов, а метафоры, которые опираются на символы и ассоциации. Цветы подчёркивают уникальность героинь. Среди них и юная девушка в образе невесты, которую сопровождают ландыши, — символ чистоты и верности, и бабушка на фоне сельского пейзажа с полевыми цветами. Художник уверен, что красота — это внутренний свет, и в каждом образе важно найти точное сопоставление.

Иногда метафора раскрывает неочевидную, но важную грань характера героини. Например, Юлия написала свекровь — поэтессу Галину Заренкову — в окружении нежных белых лилий. Галина Николаевна — «боец», человек прямолинейный, но в ходе работы над картиной Юлия поняла, что у свекрови есть и другая сторона — нежная, подчёркнуто женственная.

«Лесная фея в саду» написана с младшей дочери художника, которую Юлия изобразила более взрослой в окружении гортензий. «Это немного фантазийный образ, — говорит Юлия. — По композиции видно, что я вдохновлялась работами Густава Климта и Альфонса Мухи, но моя картина не настолько декоративна, я всё-таки стараюсь не отходить от реализма в части передачи света и цветов. Это влияние моего учителя Виктора Ямщикова».

Среди источников вдохновения Юлия называет также работы импрессионистов — Клода Моне, Камиля Писсарро, русских художников — Валентина Серова и Константина Коровина. Ей нравится их способность передавать свет и движение воздуха, используя подчас самую прозаичную натуру. «Красота есть повсюду, и задача художника — обратить внимание зрителей на вещи, мимо которых они, вероятно, прошли бы мимо, — говорит Юлия. — Работая на пленэре, я могу писать самый обычный сарай, но ведь я передаю и своё состояние, настроение, которое в синтезе с реальностью и рождает произведение искусства».

Открытие выставки сопровождал иммерсивный спектакль: пять танцовщиц команды The Pride под руководством Максима Павлова под музыку создали пластические образы, соответствующие цветам на ключевых полотнах. А кавер-группа Lychee под руководством Натальи Охочинской исполнила любимые рок-композиции Юлии Заренковой. Синтез искусств — визуальных образов, танца, музыки — позволил гостям глубже погрузиться в материал и понять замысел художника. Вернисаж получился по-настоящему интересным и нестандартным для индустрии изобразительного искусства.

Выставка «Женщина и цветы» будет работать в Zarenkov Gallery (Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 21, 10 этаж) до 28 сентября 2025 года. Стоимость входного билета — 500 рублей, льготного — 300 рублей.

