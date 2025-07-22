«Митьки» подарили москвичам атмосферу Ленинграда 80-х годов

В Москве открылась выставка легендарной арт-группы «Митьки». Познакомиться с творчеством художников и окунуться в атмосферу ленинградского андеграунда можно в новой галерее «ARTBOX ЭТАЛОН», расположенной в центре делового квартала «Серебряный фонтан», принадлежащего Группе «Эталон».

На выставке собрались художники, галеристы, кураторы, коллекционеры и журналисты. Самих «митьков» — Дмитрия и Татьяну Шагиных, Светлану Баделину, Андрея Кузнецова, Андрея Филиппова и Игоря Чурилова также можно было увидеть среди посетителей. «Митьки» поделились с гостями настроением 80-х годов — эпохи тельняшек, ватников и характерных выражений «дык», «елы-палы», «братушка», ставших символами целого поколения.

Как рассказал президент Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий, идея создать галерею возникла, когда реконструировали деловой квартал «Серебряный фонтан», который сегодня является домом для компании «Эталон».

Раньше на этом месте было довольно неприметное здание, но наша команда бережно его восстановила, оснастила современным оборудованием, и всего за полгода оно превратилось в арт-пространство. Этот опыт мы планируем развивать и продвигать искусство и в регионах, — отметил Бузулуцкий.

По словам руководителя выставочного проекта и арт-пространства mArs (Санкт-Петербург) Наталии Черкесовой, работы «Митьков» сегодня представлены в известных музеях и серьезных коллекциях, в том числе за рубежом. Теперь благодаря Группе «Эталон» их творчество стало доступнее жителям города. Это важная и правильная инициатива, ведь люди живут не только квартирами, но и искусством, радостью, эмоциями, подчеркнула она.

В основном выставки «Митьков» проходят в Петербурге, и нам особенно приятно показать свои работы московской публике. Тем более в такой уютной галерее. Мы заранее видели фотографии и планы залов, но вживую пространство превзошло все ожидания. «ARTBOX ЭТАЛОН» — хоть и небольшая, но шикарная площадка музейного уровня, не хуже Третьяковки. Обычно мы сами вешаем работы в три-четыре ряда, а здесь — всего в два, и это дает простор: выставка не перегружена, работы «дышат», — рассказал художник и организатор арт-группы «Митьки» Дмитрий Шагин.

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