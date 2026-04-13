Овчинский: фотовыставка «Геометрия прогресса» пройдет в Москве

В Москве 17 апреля в Центре Гиляровского откроется фотовыставка «Геометрия прогресса», собравшая лучшие работы, представленные в рамках одноименного конкурса, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. В конкурсе принимали участие как профессионалы, так и фотографы-любители вне зависимости от возраста и места жительства.

На выставке можно будет увидеть фотографии, в которых авторы представили свое видение современного города. Гостей ждут яркие архитектурные доминанты, новые инженерные решения и неожиданные ракурсы знакомых пространств Москвы. Проект нацелен показать, как меняется и развивается городская среда.

Фотография помогает взглянуть на город под другим углом. В работах участников видно, как архитектура и инженерные решения формируют новый визуальный язык столицы. Такие проекты дают возможность заметить детали, которые в повседневной жизни часто остаются без внимания, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Экспозиция объединит работы разной стилистики. Одни авторы уделили особое внимание геометрии, другие играли со светом и линиями. В день открытия организаторы проведут награждение победителей и призеров конкурса, чьи работы особенно точно передали идею проекта о постоянном росте и развитии Москвы.

Так, одним из показателей роста становится программа реновации. За прошлый год в рамках проекта ввели рекордные 2,3 млн кв. м жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тыс. квартир. Всего в программу включено 5176 старых домов, жители которых переедут в современные новостройки.

«Геометрия прогресса» позволит взглянуть на знакомые места по-новому и почувствовать масштаб изменений. Через фотографии зрители могут на секунду замедлить привычный ритм города. Выставка работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00 по адресу: Столешников переулок, 9, стр. 5.

