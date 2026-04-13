Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 09:07

Овчинский: фотовыставка «Геометрия прогресса» пройдет в Москве

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Подписывайтесь на нас в MAX

0+

В Москве 17 апреля в Центре Гиляровского откроется фотовыставка «Геометрия прогресса», собравшая лучшие работы, представленные в рамках одноименного конкурса, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. В конкурсе принимали участие как профессионалы, так и фотографы-любители вне зависимости от возраста и места жительства.

На выставке можно будет увидеть фотографии, в которых авторы представили свое видение современного города. Гостей ждут яркие архитектурные доминанты, новые инженерные решения и неожиданные ракурсы знакомых пространств Москвы. Проект нацелен показать, как меняется и развивается городская среда.

Фотография помогает взглянуть на город под другим углом. В работах участников видно, как архитектура и инженерные решения формируют новый визуальный язык столицы. Такие проекты дают возможность заметить детали, которые в повседневной жизни часто остаются без внимания, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Экспозиция объединит работы разной стилистики. Одни авторы уделили особое внимание геометрии, другие играли со светом и линиями. В день открытия организаторы проведут награждение победителей и призеров конкурса, чьи работы особенно точно передали идею проекта о постоянном росте и развитии Москвы.

Так, одним из показателей роста становится программа реновации. За прошлый год в рамках проекта ввели рекордные 2,3 млн кв. м жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тыс. квартир. Всего в программу включено 5176 старых домов, жители которых переедут в современные новостройки.

«Геометрия прогресса» позволит взглянуть на знакомые места по-новому и почувствовать масштаб изменений. Через фотографии зрители могут на секунду замедлить привычный ритм города. Выставка работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00 по адресу: Столешников переулок, 9, стр. 5.

Ранее стало известно, что в павильоне «Макет Москвы» с 7 по 12 апреля проходит Неделя космоса. Гости мероприятия могут проверить свои знания в космической викторине.

Общество
Москва
выставки
галереи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска «задушили» украинский гарнизон в ДНР
Бритни Спирс отправилась на лечение после пьяного скандала в марте
Экономист ответила, что спасет россиян от влияния инфляции
Удары по Украине сегодня, 13 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Вещи карикатурные»: Захарова оценила хук справа жены Макрона
Театр под руководством известной певицы нарвался на штраф
Сенатор раскрыл, пойдет ли Мадьяр на сближение с Украиной
Терапевт объяснил связь между работой ЖКТ и бессонницей
В Дагестане сократилось число подтопленных домов
Экс-советник крупного застройщика собиралась подкупить налоговиков
Следователи вернулись к делу о смерти выпившего минералки россиянина
В российском городе предупредили жителей о работе ПВО
Наступление ВС РФ на Харьков 13 апреля: последние новости, сводка, события
Россиянам рассказали о мерах соцподдержки для бывших заключенных
ФСБ задержала топ-менеджера ММК по подозрению в получении взятки
Многодетный отец погиб во время эксперимента с артиллерийским снарядом
В Совфеде объяснили, как победа Мадьяра изменит отношения Венгрии и России
Россиянам рассказали, как могут измениться траты на майские праздники
В Роспотребнадзоре напомнили о нюансах аренды жилья через риелторов
ФСБ пресекла деятельность мошенников на фондовом рынке
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.