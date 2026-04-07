07 апреля 2026 в 14:44

Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса

Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы
В павильоне «Макет Москвы» с 7 по 12 апреля состоится Неделя космоса, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Посетителей ждут интерактивные мероприятия, лекции и тематические шоу, подготовленные совместно с Центром «Космонавтика и авиация». Такое времяпрепровождение будет интересно как взрослым, так и детям.

Гости мероприятия смогут проверить свои знания в космической викторине. Она будет проходить ежедневно в 12:40, 15:40 и 10:40. За правильные ответы участникам вручат памятные призы. Формат позволит больше узнать о космосе и почувствовать себя частью научного диалога.

Гости павильона смогут отметить Всемирный день авиации и космонавтики на фоне самого точного архитектурного макета столицы. Мы сделали программу такой, чтобы космос стал ближе и понятнее каждому — через игру, живое общение и личное участие. Подобные проекты не только помогают нашим гостям узнавать новое и расширять кругозор, но и укрепляют статус столицы как центра прорывных технологических и урбанистических решений, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Особое внимание уделили лекционной программе. 9 апреля в 18:00 состоится лекция «Лыжня, Анастасия и Лосиное Гнездо: взгляд народов России на небесный свод», 11 апреля в 17:00 — «Жизнь за пределами колыбели: мечты и концепции», а 12 апреля в 18:00 гости смогут посетить лекцию «Маяки в океане звезд». Спикерами будут старшие экскурсоводы Центра «Космонавтика и авиация».

Детей ждет отдельная программа. Так, 12 апреля в павильоне № 58 Музея славянской письменности «Слово» пройдет мастер-класс по созданию космического панно. Юные посетители смогут не просто узнать новое, но и создать что-то своими руками.

В течение всей недели каждые 30 минут с 11:00 до 19:00, за исключением времени лекций, в павильоне также будут проходить светотехнические шоу. Короткие эффектные представления дополнят атмосферу и помогут прочувствовать масштаб космоса.

Павильон «Макет Москвы» был открыт в октябре 2017 года при участии мэра столицы Сергея Собянина. Данное пространство привлекает внимание за счет детализации, позволяя увидеть Москву в миниатюре. Проект также является наглядным примером градостроительного планирования. Посетить павильон можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно. Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание шоу, а также записаться на экскурсии можно на сайте.

Москва продолжает постоянно развиваться. Например, Московский фонд реновации жилой застройки, реализующий программу реновации, по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тыс. квартир.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
