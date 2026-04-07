Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса

В павильоне «Макет Москвы» с 7 по 12 апреля состоится Неделя космоса, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Посетителей ждут интерактивные мероприятия, лекции и тематические шоу, подготовленные совместно с Центром «Космонавтика и авиация». Такое времяпрепровождение будет интересно как взрослым, так и детям.

Гости мероприятия смогут проверить свои знания в космической викторине. Она будет проходить ежедневно в 12:40, 15:40 и 10:40. За правильные ответы участникам вручат памятные призы. Формат позволит больше узнать о космосе и почувствовать себя частью научного диалога.

Гости павильона смогут отметить Всемирный день авиации и космонавтики на фоне самого точного архитектурного макета столицы. Мы сделали программу такой, чтобы космос стал ближе и понятнее каждому — через игру, живое общение и личное участие. Подобные проекты не только помогают нашим гостям узнавать новое и расширять кругозор, но и укрепляют статус столицы как центра прорывных технологических и урбанистических решений, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Особое внимание уделили лекционной программе. 9 апреля в 18:00 состоится лекция «Лыжня, Анастасия и Лосиное Гнездо: взгляд народов России на небесный свод», 11 апреля в 17:00 — «Жизнь за пределами колыбели: мечты и концепции», а 12 апреля в 18:00 гости смогут посетить лекцию «Маяки в океане звезд». Спикерами будут старшие экскурсоводы Центра «Космонавтика и авиация».

Детей ждет отдельная программа. Так, 12 апреля в павильоне № 58 Музея славянской письменности «Слово» пройдет мастер-класс по созданию космического панно. Юные посетители смогут не просто узнать новое, но и создать что-то своими руками.

В течение всей недели каждые 30 минут с 11:00 до 19:00, за исключением времени лекций, в павильоне также будут проходить светотехнические шоу. Короткие эффектные представления дополнят атмосферу и помогут прочувствовать масштаб космоса.

Павильон «Макет Москвы» был открыт в октябре 2017 года при участии мэра столицы Сергея Собянина. Данное пространство привлекает внимание за счет детализации, позволяя увидеть Москву в миниатюре. Проект также является наглядным примером градостроительного планирования. Посетить павильон можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно. Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание шоу, а также записаться на экскурсии можно на сайте.

