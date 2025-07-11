Никас Сафронов выразил желание написать портрет одного российского политика

Народный художник России Никас Сафронов заявил в беседе с «Газетой.Ru» о желании написать портрет заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. По словам художника, из политических деятелей именно Медведева он хотел бы запечатлеть на холсте.

Портрет кого из политиков еще бы хотел написать? Медведева, — ответил Сафронов.

Ранее Никас Сафронов получил рекордное количество штрафов за нарушения ПДД. С момента покупки автомобиля Porsche в 2024 году он получил 691 штраф на сумму около 655 тысяч рублей. Только за июнь этого года дорожные камеры зафиксировали машину художника 62 раза, а общая сумма штрафов превысила сумму в 70 тысяч рублей.

До этого Никас Сафронов рассказал, что взялся писать картину для американского бизнесмена Илона Маска, чтобы сблизить Россию и США. По его словам, российский космонавт Олег Артемьев заочно познакомил их и натолкнул на идею написать картину.