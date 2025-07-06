SHOT: Никас Сафронов стал рекордсменом по числу штрафов от ГАИ SHOT: Никас Сафронов на своем Porsche получил 691 штраф на 655 тысяч рублей

Telegram-канал SHOT сообщил, что художник Никас Сафронов получил рекордное количество штрафов за нарушения ПДД. По версии канала, с момента покупки автомобиля Porsche в 2024 году он получил 691 штраф на сумму около 655 тысяч рублей.

Как уточнил SHOT, только за июнь этого года дорожные камеры зафиксировали машину художника 62 раза, а общая сумма штрафов превысила сумму в 70 тысяч рублей. По информации канала, из них 49 на 56 тысяч рублей остаются неуплаченными.

Ранее Мировой суд в Москве вновь оштрафовал бывшую жену режиссера Федора Бондарчука Светлану Рудскую за неуплату в срок другого штрафа. Сумма взыскания составила 10 тысяч рублей. До этого телеведущую уже штрафовали на 20 тысяч рублей по двум протоколам за аналогичное нарушение.

SHOT до этого сообщал, что хоккеист Евгений Малкин за шесть лет получил 143 штрафа за нарушение ПДД, общая сумма которых достигла 264,5 тысячи рублей. Только за июнь этого года, по сведениям канала, он был оштрафован на 25 тысяч рублей. Звезда НХЛ передвигается на автомобиле BMW X5.