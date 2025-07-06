Бывшая жена Бондарчука получила новый штраф за неуплату старого

Мировой суд в Москве вновь оштрафовал бывшую жену режиссера Федора Бондарчука Светлану Рудскую за неуплату в срок другого штрафа, сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию. Сумма взыскания составила 10 тысяч рублей. До этого Рудскую уже оштрафовали на 20 тысяч рублей по двум протоколам за аналогичное нарушение.

Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, — сообщил представитель суда.

Как следует из судебной картотеки, Рудскую привлекли к административной ответственности за неуплату административного штрафа. По данной статье ей грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест на срок до 15 дней либо до 50 часов обязательных работ.

В начале июня появилась информация, что Рудской грозят новые двукратные штрафы за неуплату старых в срок. В отношении нее зарегистрировали три административных дела.

Ранее телеведущую Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду психотропных веществ в социальных сетях. Речь идет о видео, на котором модель поведала о том, как употребление отвара из галлюциногенных растений помогло ей закрыть «долг в миллион долларов».