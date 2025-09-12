Празднование Дня города в Москве
Аптечный бизнес принес Юлии Высоцкой сотни миллиардов рублей

Юлия Высоцкая заработала 140 млрд рублей на аптечном бизнесе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая заработала 140 млрд рублей за прошлый год на аптечном бизнесе, пишет Telegram-канал «Звездач». Высоцкая, известная широкой аудитории как ведущая кулинарных шоу, владеет долями в 54 компаниях, среди которых «Планета здоровья» и «Монастырев».

Занятия, связанные с кулинарией, оказались для артистки менее доходными: компании этого направления принесли лишь 422,4 млн рублей за тот же период. Остальные активы связаны с бизнесом супруга, режиссера Андрея Кончаловского. Ей принадлежат 35% в ресторанном проекте ООО «Кондитерская сладкосоленое», доли 45% и 35% в продюсерских центрах, а также 90% в «Кинокомпании Андрея Кончаловского». Однако она закрыла прошлый год с убытком порядка 16 млн рублей.

Ранее стало известно, что фигуристка Алина Загитова продала на свое шоу «Ассоль» чуть более 6500 билетов. Их общая сумма составляет 15,8 млн рублей.

До этого стало известною, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ. С момента дебюта в 2005–2006 годах он суммарно заработал $162 млн (13 млрд рублей). Вторую строчку рейтинга занял канадец Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» с доходом $156 млн (12,5 млрд рублей). Тройку лидеров замыкает партнер Кросби по команде россиянин Евгений Малкин, чей заработок достиг $147 млн (11,8 млрд рублей).

