Бойцы «Ахмата» нашли оскорбившего спецназ бойца СВО

Бойцы «Ахмата» разыскали солдата, который оскорбительно высказался о спецназе, передает Telegram-канал «Дневник мракоборцев». Мужчина позволил себе несколько резких высказываний, когда пребывал в плену у ВСУ, ролик с его участием стал вирусным.

Солдат утверждал, что готов встретиться с ахматовцами лично и повторить все оскорбительные высказывания. Позднее, когда военный вернулся в Россию, спецназовцы разыскали его и записали обновленный ролик, где боец «Ахмата» сидит рядом с автором оскорблений. Видео завершилось тирами с надписью Directed by Robert. B. Weide из сериала «Умерь свой энтузиазм». В интернет-культуре она используется, когда необходимо показать абсурдность ситуации.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что жители Сумской области на территории Украины с энтузиазмом встречают российских военных. Они осознают, что политика Киева направлена фактически на уничтожение граждан, пояснил глава отряда.

Также стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров направил пятерых своих ближайших соратников в зону спецоперации. Среди них депутат Госдумы Адам Делимханов, председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов и его заместитель Абузайд Висмурадов.