Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 07:08

Кадыров объяснил, почему командиром «Ахмата» стал именно Алаудинов

Кадыров заявил, что Алаудинов стал командиром «Ахмата» из-за лидерских качеств

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов стал командиром спецназа «Ахмат», поскольку он наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в Чечне, заявил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, которые приводит РИА Новости, будучи генерал-полковником Росгвардии, он имел все полномочия назначить Алаудинова на этот пост.

Он наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в нашей республике. <…> Апти Аронович проявил отличные лидерские качества и стал командиром спецназа «Ахмат», — сказал Кадыров.

Глава Чечни также назвал Алаудинова своим ближайшим соратником, другом и братом. Кадыров напомнил, что еще в начале специальной военной операции его назначили курировать тогда еще сводный отряд, с чем Алаудинов справился.

Ранее глава Чечни прокомментировал работу своего племянника Ибрагима Закриева в бывшей компании «Данон Россия» (в настоящее время — Health & Nutrition). Как отметил Кадыров, он не хочет лезть в бизнес-дела родственника.

Чечня
Ахмат
Рамзан Кадыров
Апти Алаудинов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС объяснили, почему отклонили просьбу Трампа о пошлинах для КНР и Индии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 сентября: инфографика
На Западе раскрыли, как единственный авианосец РФ может обогатить страну
США признались, что хотят заменить Россию на энергорынке Европы
В России модернизировали правила автобусных перевозок
Назван продукт, который поможет в борьбе с депрессией
Украина захотела рекордные $60 млрд помощи Запада в 2026 году
Аниме оказалось под угрозой запрета в России
Украина выпустила по России почти 20 беспилотников за ночь
Франция назвала число граждан, участвовавших в протестах
Кадыров объяснил, почему командиром «Ахмата» стал именно Алаудинов
СБУ объявила в розыск знаменитого российского хоккеиста
Чемпионка России раскрыла, как недопуск влияет на результаты
Целеустремленный мошенник пытался дозвониться до жертвы почти 18 тысяч раз
Альпинист ответил, что в итоге могло стать причиной смерти Наговициной
В Венгрии открыли месторождение нефти, дающее тысячу баррелей в сутки
Интим с экс-партнером во сне: расшифровка для него и для нее
Почти 60 человек получили ранения при взрыве газовой цистерны
Биолог рассказала, чем могут быть опасны хинкали и пельмени
«Всех и каждого»: Трамп пригрозил расплатой за убийство Чарли Кирка
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.