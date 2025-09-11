Кадыров объяснил, почему командиром «Ахмата» стал именно Алаудинов

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов стал командиром спецназа «Ахмат», поскольку он наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в Чечне, заявил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, которые приводит РИА Новости, будучи генерал-полковником Росгвардии, он имел все полномочия назначить Алаудинова на этот пост.

Он наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в нашей республике. <…> Апти Аронович проявил отличные лидерские качества и стал командиром спецназа «Ахмат», — сказал Кадыров.

Глава Чечни также назвал Алаудинова своим ближайшим соратником, другом и братом. Кадыров напомнил, что еще в начале специальной военной операции его назначили курировать тогда еще сводный отряд, с чем Алаудинов справился.

