Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 19:30

Труп школьницы в отеле, детская «оргия», скинхеды под статьей: главные ЧП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге юноша зарезал 15-летнюю школьницу, в Ижевске завели уголовное дело против банды малолетних скинхедов, в Омске два мальчика надругались над дошкольницей — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за неделю.

Сахалинец зарезал школьницу в Петербурге

В Санкт-Петербурге 18-летний сахалинец забил ножом 15-летнюю школьницу в апарт-отеле «Интуит». Сам он после этого попытался покончить с собой, но прибывшие на место медики своевременно оказали ему помощь. Известно, что ранее юноша и девочка общались в Сети.

Они постоянно переписывались, но школьница недавно решила порвать с парнем. Тот начал слать угрозы и даже сфотографировался с ножом, который сжимал челюстями. В итоге молодой человек прилетел в Санкт-Петербург и каким-то образом смог сделать так, что школьница оказалась с ним в одном номере гостиницы.

СМИ публиковали выдержки из переписки предполагаемого убийцы с друзьями, где он рассказывает о сильных чувствах к возлюбленной.

«Она сейчас буквально как центр вселенной. И что я выберу — остаться один без всей этой вселенной или умереть вместе с ней? Я никогда не ощущал, что так готов на убийство. Сейчас я в пытках», — писал молодой человек одному из друзей.

Известно, что родители убитой девочки запрещали ей общаться с парнем. Незадолго до убийства девочка сказала матери, что едет на встречу с подругой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ижевске поймали скинхедов

В Ижевске под суд могут пойти подростки из банды скинхедов. В одном из ультраправых Telegram-каналов появилось сообщение о серии уголовных дел, возбужденных в отношении группы молодых людей в Ижевске, идентифицируемых как националистически настроенных скинхедов.

Впервые группа скинхедов привлекла внимание правоохранительных органов после инцидента, который произошел в феврале 2024 года возле торгового центра «Радуга», где участники вступили в драку с компанией местных жителей.

В апреле 2024 года, по данным того же источника, несколько участников группы совершили нападение на уроженцев стран Центральной Азии. При этом одному из потерпевших был нанесен тяжелый вред — проломлена голова. Этот инцидент, по словам информанта проекта NVMP, стал поводом для задержания и последующего ареста агрессоров.

Кроме того, есть подозрения, что участники банды шантажировали педофилов, которым устраивали подставные свидания с несовершеннолетними.

Отец нашел порно с шестилетней дочкой

В Омске отец шестилетней девочки обратился в полицию после того, как случайно увидел видеоролик, в котором двое мальчиков 9–10 лет растлевают его ребенка. Известно, что девочка часто гуляла со старшим братом во дворе, а когда он уехал, родители стали отпускать девочку на прогулку с подружками. Тогда двое мальчиков заприметили шестилетнего ребенка и позвали за гаражи, где сняли «взрослые игры» на камеру.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. В связи с возрастом участников возможна только их постановка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Читайте также:

Пытался выставить мазохисткой: насильник закопал женщину в сарае

Сначала нашли костер, потом мальчика: за лето в России пропали сотни детей

«Не надо было пиво пить»: пенсионерку-пьяницу обрили и избили битами

Санкт-Петербург
Ижевск
Омск
Удмуртия
Омская область
Россия
криминал
происшествия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач спас пациента в коме, остановив изъятие органов
Как выбрать резиновые сапоги: секрет комфорта и стиля в любую погоду
Балицкий заявил о предотвращенной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Третий погибший при обрыве на Эльбрусе оказался жителем Москвы
Коллеги по цеху навестили задержанную с наркотиками Аглаю Тарасову
ВС России сбили 16 украинских дронов над двумя регионами
Житель Казахстана насмерть забил собственного отца
Скончался сценарист криминального сериала «Зона»
Юрист объяснила, от чего зависит ставка налога на вклады за 2024 год
Многотонная бетономешалка протаранила троих подростков на питбайках
Детская писательница умерла от тяжелой аллергической реакции
Зеленский в бешенстве, откуда 30 дронов атаковали Петербург: что дальше
Врач раскрыла, когда лучше прививать детей от гриппа
В Москве загорелся пивной завод «Очаково»
Увеличилось число погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
Куда сходить в Москве в выходные 13–14 сентября: День города и динозавры
Руководитель «Хора Турецкого» перенес тяжелую операцию
ВСУ сравнили с немецкими войсками перед поражением в Первой мировой
Набиуллина раскрыла, как изменились цены на жилье с 2020 года
Страна ЕС допустила бойкот «Евровидения» в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.