Труп школьницы в отеле, детская «оргия», скинхеды под статьей: главные ЧП

В Санкт-Петербурге юноша зарезал 15-летнюю школьницу, в Ижевске завели уголовное дело против банды малолетних скинхедов, в Омске два мальчика надругались над дошкольницей — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за неделю.

Сахалинец зарезал школьницу в Петербурге

В Санкт-Петербурге 18-летний сахалинец забил ножом 15-летнюю школьницу в апарт-отеле «Интуит». Сам он после этого попытался покончить с собой, но прибывшие на место медики своевременно оказали ему помощь. Известно, что ранее юноша и девочка общались в Сети.

Они постоянно переписывались, но школьница недавно решила порвать с парнем. Тот начал слать угрозы и даже сфотографировался с ножом, который сжимал челюстями. В итоге молодой человек прилетел в Санкт-Петербург и каким-то образом смог сделать так, что школьница оказалась с ним в одном номере гостиницы.

СМИ публиковали выдержки из переписки предполагаемого убийцы с друзьями, где он рассказывает о сильных чувствах к возлюбленной.

«Она сейчас буквально как центр вселенной. И что я выберу — остаться один без всей этой вселенной или умереть вместе с ней? Я никогда не ощущал, что так готов на убийство. Сейчас я в пытках», — писал молодой человек одному из друзей.

Известно, что родители убитой девочки запрещали ей общаться с парнем. Незадолго до убийства девочка сказала матери, что едет на встречу с подругой.

В Ижевске поймали скинхедов

В Ижевске под суд могут пойти подростки из банды скинхедов. В одном из ультраправых Telegram-каналов появилось сообщение о серии уголовных дел, возбужденных в отношении группы молодых людей в Ижевске, идентифицируемых как националистически настроенных скинхедов.

Впервые группа скинхедов привлекла внимание правоохранительных органов после инцидента, который произошел в феврале 2024 года возле торгового центра «Радуга», где участники вступили в драку с компанией местных жителей.

В апреле 2024 года, по данным того же источника, несколько участников группы совершили нападение на уроженцев стран Центральной Азии. При этом одному из потерпевших был нанесен тяжелый вред — проломлена голова. Этот инцидент, по словам информанта проекта NVMP, стал поводом для задержания и последующего ареста агрессоров.

Кроме того, есть подозрения, что участники банды шантажировали педофилов, которым устраивали подставные свидания с несовершеннолетними.

Отец нашел порно с шестилетней дочкой

В Омске отец шестилетней девочки обратился в полицию после того, как случайно увидел видеоролик, в котором двое мальчиков 9–10 лет растлевают его ребенка. Известно, что девочка часто гуляла со старшим братом во дворе, а когда он уехал, родители стали отпускать девочку на прогулку с подружками. Тогда двое мальчиков заприметили шестилетнего ребенка и позвали за гаражи, где сняли «взрослые игры» на камеру.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. В связи с возрастом участников возможна только их постановка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

