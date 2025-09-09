Следователи разбираются в «оргии» с участием шестилетней девочки В Омске начали проверку по факту домогательств к шестилетней девочке

Шестилетняя девочка стала жертвой домогательств со стороны двух мальчиков в одном из дворов Омска, сообщает omsk.aif.ru. По данным издания, видеозапись произошедшего случайно оказалась в руках отца пострадавшей через месяц после инцидента. Отмечается, что в кадр попали все непристойные действия со стороны подростков девяти и 10 лет.

По словам родителей, девочка часто гуляла во дворе с братом, а когда он уехал, то ее отпускали гулять с подружками. Однажды дети позвали ребенка «за гаражи». Медицинская экспертиза показала, что физического насилия не было, но психологическая травма для пострадавшей очевидна.

Правоохранительные органы начали проверку по данному факту. Юристы считают, что в связи с возрастом хулиганов возможна только их постановка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Родственники девочки отметили, что ее обидчики продолжают свободно гулять во дворе и не раскаиваются в содеянном.

