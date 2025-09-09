Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 18:31

Следователи разбираются в «оргии» с участием шестилетней девочки

В Омске начали проверку по факту домогательств к шестилетней девочке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестилетняя девочка стала жертвой домогательств со стороны двух мальчиков в одном из дворов Омска, сообщает omsk.aif.ru. По данным издания, видеозапись произошедшего случайно оказалась в руках отца пострадавшей через месяц после инцидента. Отмечается, что в кадр попали все непристойные действия со стороны подростков девяти и 10 лет.

По словам родителей, девочка часто гуляла во дворе с братом, а когда он уехал, то ее отпускали гулять с подружками. Однажды дети позвали ребенка «за гаражи». Медицинская экспертиза показала, что физического насилия не было, но психологическая травма для пострадавшей очевидна.

Правоохранительные органы начали проверку по данному факту. Юристы считают, что в связи с возрастом хулиганов возможна только их постановка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Родственники девочки отметили, что ее обидчики продолжают свободно гулять во дворе и не раскаиваются в содеянном.

Ранее в Санкт-Петербурге посетитель торгового центра «Лондон Молл» домогался школьницы. По словам очевидцев, мужчина насильно залез руками под юбку девочки. При этом преступник был вооружен ножом, которым угрожал подбежавшим охранникам комплекса.

дети
Омск
домогательства
изнасилования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар
Умер знаменитый советский кукловод
Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ
Президент Египта раскрыл, к чему привел израильский удар по Катару
В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России
Скандальное дело о зоогостинице будет расследоваться по-другому
Россиянам объяснили, почему фотографировать женщин в Турции опасно
«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске
Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия
Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя
Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева
Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета
«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе
Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка
Следователи разбираются в «оргии» с участием шестилетней девочки
Огненная метель и холод до -25? Погода в Москве в декабре: чего ждать
На Украине разворачивают тотальную национализацию
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.