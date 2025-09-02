Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 13:57

Педофил залез руками под юбку школьницы в ТЦ и распугал ножом охранников

Мужчина домогался школьницы 1 сентября в петербургском ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге посетитель торгового центра «Лондон Молл» домогался школьницы 1 сентября, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, мужчина насильно залез руками под юбку девочки. При этом преступник был вооружен ножом, которым угрожал подбежавшим охранникам комплекса.

Злоумышленнику удалось скрыться. Сейчас его разыскивают полицейские. В материале сказано, что мужчину не раз видели на территории этого ТЦ, при этом сотрудники торгового центра фиксировали его неадекватное поведение.

Ранее сообщалось, что мужчина вышел на балкон в обнаженном виде и фотографировал играющую во дворе дома шестилетнюю девочку в Пушкине. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция Пушкинского района устанавливает личность мужчины. Инцидент произошел 30 августа во дворе дома на Камероновской улице.

Также стало известно о задержании в Екатеринбурге мужчины, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой. Он совершил насильственные действия сексуального характера в одном из жилых домов на лестничной площадке. Теперь фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Санкт-Петербург
педофилы
школьницы
торговые центры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Зените» раскрыли, как нужно решать вопрос лимита легионеров в РПЛ
Прогулка на катере по каналам Петербурга обернулась гибелью человека
Активы издательства «Музыка» перешли в собственность государства
Депардье ответит в суде за изнасилование молодой балерины
Эксперт дала прогноз на ввод газопровода «Сила Сибири — 2»
Трамп раскрыл, что для него важнее Нобелевской премии
Адвокат назвал условие, при котором оппоненты Ковальчук могут выиграть суд
Врач развеяла популярный миф о вреде бюстгальтера
Банк «Таврический» временно приостановил обслуживание клиентов
Замена «Северным потокам»: что известно о газопроводе «Сила Сибири — 2»
Украина может бойкотировать турнир в Париже из-за русской гимнастки
Турэксперт назвала уникальное место в Китае, где можно загадать желание
Журналист похвастался перед министрами новым шпионским устройством
Косатки взялись за старое и атаковали две яхты
В Госдуме цитатой из Библии описали отношения России и Евросоюза
Американист предсказал, выйдут ли США из НАТО
Москвичам пообещали «августовские» выходные
Появилась информация о пропавшем на СВО сыне убийцы экс-спикера Рады
Путин оценил прогресс в отношениях России и Пакистана
Путин и Шариф встретились в Пекине
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.