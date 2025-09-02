Педофил залез руками под юбку школьницы в ТЦ и распугал ножом охранников Мужчина домогался школьницы 1 сентября в петербургском ТЦ

В Санкт-Петербурге посетитель торгового центра «Лондон Молл» домогался школьницы 1 сентября, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, мужчина насильно залез руками под юбку девочки. При этом преступник был вооружен ножом, которым угрожал подбежавшим охранникам комплекса.

Злоумышленнику удалось скрыться. Сейчас его разыскивают полицейские. В материале сказано, что мужчину не раз видели на территории этого ТЦ, при этом сотрудники торгового центра фиксировали его неадекватное поведение.

Ранее сообщалось, что мужчина вышел на балкон в обнаженном виде и фотографировал играющую во дворе дома шестилетнюю девочку в Пушкине. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция Пушкинского района устанавливает личность мужчины. Инцидент произошел 30 августа во дворе дома на Камероновской улице.

Также стало известно о задержании в Екатеринбурге мужчины, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой. Он совершил насильственные действия сексуального характера в одном из жилых домов на лестничной площадке. Теперь фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.