Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 19:36

Страна ЕС допустила бойкот «Евровидения» в 2026 году

Нидерланды могут бойкотировать «Евровидение-2026» из-за Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нидерландская вещательная компания AVROTROS может объявить бойкот конкурса «Евровидение-2026» в случае участия Израиля, сообщила пресс-служба медиахолдинга. Решение обусловлено обеспокоенностью продолжающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа и ограничениями свободы прессы.

AVROTROS больше не может оправдывать участие Израиля в сложившейся ситуации, учитывая продолжающиеся и тяжелые человеческие страдания в секторе Газа, — сказано в сообщении.

Представители вещателя также выразили озабоченность вмешательством израильского правительства в организацию «Евровидения-2025». Особую критику вызвало использование конкурса в качестве политического инструмента, что, по мнению голландской стороны, противоречит духу музыкального соревнования. Компания призвала Европейский вещательный союз пересмотреть вопрос о членстве Израиля в организации.

Ранее композитор, продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко заявил, что конкурс «Интервидение» отличается от «Евровидения» тем, что делает акцент на традиционных ценностях и культурах других стран. По его словам, европейское шоу в то же время стремится следовать общемировым трендам. Он подчеркнул, что возникающие из-за временного интереса публики, а не истинных ценностей явления быстро забываются.

Нидерланды
Евровидение
Израиль
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач спас пациента в коме, остановив изъятие органов
Как выбрать резиновые сапоги: секрет комфорта и стиля в любую погоду
Балицкий заявил о предотвращенной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Третий погибший при обрыве на Эльбрусе оказался жителем Москвы
Коллеги по цеху навестили задержанную с наркотиками Аглаю Тарасову
ВС России сбили 16 украинских дронов над двумя регионами
Житель Казахстана насмерть забил собственного отца
Скончался сценарист криминального сериала «Зона»
Юрист объяснила, от чего зависит ставка налога на вклады за 2024 год
Многотонная бетономешалка протаранила троих подростков на питбайках
Детская писательница умерла от тяжелой аллергической реакции
Зеленский в бешенстве, откуда 30 дронов атаковали Петербург: что дальше
Врач раскрыла, когда лучше прививать детей от гриппа
В Москве загорелся пивной завод «Очаково»
Увеличилось число погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
Куда сходить в Москве в выходные 13–14 сентября: День города и динозавры
Руководитель «Хора Турецкого» перенес тяжелую операцию
ВСУ сравнили с немецкими войсками перед поражением в Первой мировой
Набиуллина раскрыла, как изменились цены на жилье с 2020 года
Страна ЕС допустила бойкот «Евровидения» в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.