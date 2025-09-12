Страна ЕС допустила бойкот «Евровидения» в 2026 году Нидерланды могут бойкотировать «Евровидение-2026» из-за Израиля

Нидерландская вещательная компания AVROTROS может объявить бойкот конкурса «Евровидение-2026» в случае участия Израиля, сообщила пресс-служба медиахолдинга. Решение обусловлено обеспокоенностью продолжающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа и ограничениями свободы прессы.

AVROTROS больше не может оправдывать участие Израиля в сложившейся ситуации, учитывая продолжающиеся и тяжелые человеческие страдания в секторе Газа, — сказано в сообщении.

Представители вещателя также выразили озабоченность вмешательством израильского правительства в организацию «Евровидения-2025». Особую критику вызвало использование конкурса в качестве политического инструмента, что, по мнению голландской стороны, противоречит духу музыкального соревнования. Компания призвала Европейский вещательный союз пересмотреть вопрос о членстве Израиля в организации.

Ранее композитор, продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко заявил, что конкурс «Интервидение» отличается от «Евровидения» тем, что делает акцент на традиционных ценностях и культурах других стран. По его словам, европейское шоу в то же время стремится следовать общемировым трендам. Он подчеркнул, что возникающие из-за временного интереса публики, а не истинных ценностей явления быстро забываются.