«Круче, чем Евровидение»: «Бурановские бабушки» оценили «Интервидение»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» будет уровнем выше Евровидения, заявили в беседе с ТАСС участницы творческого коллектива «Бурановские бабушки». По их словам, в России гостеприимно примут участников со всего мира.

Мы считаем, что это прекрасный конкурс. <…> У нас душа русская, широкая, так что примем хорошо, всех обнимем, всем будет хорошо, уютно. Считаем, что этот конкурс будет намного выше, круче, чем Евровидение, — отметила одна из участниц коллектива.

«Бурановские бабушки» с песней Party for Everybody участвовали в Евровидении-2012. Коллектив занял второе место.

Ранее сенатор Наталия Косихина заявила, что исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) обладает всеми качествами, необходимыми для победы на «Интервидении». По ее словам, победа певца продемонстрирует силу России.

Ранее телеведущая Яна Чурикова высказала мнение, что «Интервидение» способствует укреплению культурного взаимодействия между странами через музыку. Она подчеркнула значимость проекта для российского творческого рынка. Особенностью события телеведущая назвала отсутствие территориальных и политических ограничений, что создает пространство для расширения музыкального и творческого диалога.