01 сентября 2025 в 16:29

Единственный первоклассник в своей деревне пошел в школу 1 сентября

Единственный первоклассник в Малом Шумаково под Челябинском пошел в школу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Единственный первоклассник в своей деревне Иван Ермоленко пошел в школу в Челябинской области, передает Telegram-канал Mash. Его родители переехали в Малое Шумаково, расположенное в 100 км от Челябинска, устав от городской жизни. Теперь мальчик будет учиться индивидуально.

В материале сказано, что в деревне живут 500 человек, в двухэтажной школе учатся всего 18 детей. При этом ученики хорошо сдают ЕГЭ и поступают в университеты. Что касается директора Татьяны Алексеенко, то она приехала в Малое Шумаково пять лет назад, потом переехали и ее друзья (среди них родители Вани).

Ранее президент России Владимир Путин обратился с традиционным поздравлением к учащимся и педагогам в связи с началом нового учебного года. В своем видеообращении глава государства отметил особую значимость этого праздника для всех поколений россиян.

До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что учителю можно преподнести подарок, который стоит не дороже трех тысяч рублей. Она также посоветовала родителям не выбрасывать чеки или хотя бы фотографировать их, чтобы ни у кого не возникло вопросов.

