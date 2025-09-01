«Большое будущее»: генерал объяснил востребованность российского ИЛ-76

Российский ИЛ-76 является одним из самых надежных военно-транспортных самолетов в мире, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, он прост в эксплуатации и может взлетать как с грунта, так и с асфальтного покрытия.

ИЛ-76 — один из самых надежнейших самолетов военно-транспортной авиации и вообще в мире среди самолетов этого класса. Он неприхотлив, прост в эксплуатации и может взлетать как с грунта, так и с бетонированного асфальтного покрытия. Самолет уже эксплуатируется более 30 лет, зарекомендовал себя как очень надежная машина, применяется в десантных войсках, как транспортный для перевозки боевой техники, грузов и точно так же широко используется в народном хозяйстве. У этого самолета большое будущее, — сказал Липовой.

Он добавил, что вся отечественная авиация, которая сегодня стоит на вооружении у ВС России, имеет большие перспективы в плане проведения модернизации: будь это самолеты, военно-транспортные истребители, штурмовики или вертолеты. По его словам, в них заложен большой потенциал, и при соответствующих модернизациях они приобретают вторую жизнь.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС РФ получили новый тяжелый транспортный самолет. Речь идет об Ил-76МД-90А. Прием самолета произошел в рамках поставок особо востребованных образцов вооружения и техники в войска.