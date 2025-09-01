Женщина облила мужа кипятком и сбежала из дома с деньгами

Жительница индийского города Газиабад во время утренней ссоры облила своего супруга кипятком, после чего покинула дом, забрав 144 тысячи рупий (примерно 131 тысячу рублей), сообщает телеканал News 9 Live. Пострадавший мужчина был госпитализирован с тяжелыми ожогами лица, головы и левой руки. У него также зафиксированы отек тканей и носовое кровотечение.
В своем заявлении в полицию он указал, что это не первый случай домашнего насилия со стороны супруги. По его словам, женщина ранее уже нападала на него и угрожала ложными обвинениями в его адрес. Правоохранительные органы начали расследование инцидента. Пострадавший заявил, что больше не намерен поддерживать какие-либо отношения с супругой.
Ранее суд в Индии приговорил таксиста к пожизненному заключению за нападение и изнасилование 45-летней женщины. Водитель во время поездки надругался над пассажиркой, избил ее палкой и, решив, что она мертва, выбросил тело на обочину, пытаясь выдать случившееся за ДТП. Жертва оказалась жива и позже рассказала о произошедшем брату, после чего было подано заявление в полицию.