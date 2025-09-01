Женщина облила мужа кипятком и сбежала из дома с деньгами В Индии женщина облила мужа кипятком и ушла из дома со сбережениями

Жительница индийского города Газиабад во время утренней ссоры облила своего супруга кипятком, после чего покинула дом, забрав 144 тысячи рупий (примерно 131 тысячу рублей), сообщает телеканал News 9 Live. Пострадавший мужчина был госпитализирован с тяжелыми ожогами лица, головы и левой руки. У него также зафиксированы отек тканей и носовое кровотечение.

В своем заявлении в полицию он указал, что это не первый случай домашнего насилия со стороны супруги. По его словам, женщина ранее уже нападала на него и угрожала ложными обвинениями в его адрес. Правоохранительные органы начали расследование инцидента. Пострадавший заявил, что больше не намерен поддерживать какие-либо отношения с супругой.

Ранее суд в Индии приговорил таксиста к пожизненному заключению за нападение и изнасилование 45-летней женщины. Водитель во время поездки надругался над пассажиркой, избил ее палкой и, решив, что она мертва, выбросил тело на обочину, пытаясь выдать случившееся за ДТП. Жертва оказалась жива и позже рассказала о произошедшем брату, после чего было подано заявление в полицию.