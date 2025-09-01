День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 15:23

Настоящая притягательность: что ценят мужчины в женщинах больше всего

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вопреки стереотипам, внешность — далеко не главное, что привлекает мужчин в долгосрочной перспективе. Настоящие ценности часто остаются незаметными на первый взгляд.

Уверенность в себе без намёка на высокомерие притягательнее любой идеальной внешности. Мужчин привлекают женщины, комфортные в своей индивидуальности. Чувство юмора и лёгкость в общении ценятся выше правильных черт лица. Способность смеяться над собой и жизненными ситуациями создаёт атмосферу комфорта.

Эмоциональная стабильность — редкий и ценный дар. Мужчины подсознательно ищут партнёрш, которые не устраивают ежедневные эмоциональные качели.

Умение слушать важнее красноречия. Искренний интерес к мужскому миру без попыток перевоспитать — качество, за которое мужчины ценят женщин особенно сильно.

Самостоятельность и наличие собственной жизни вне отношений делают женщину загадочной. Мужчины ценят пространство для личных интересов в партнёрше.

Доброта к окружающим, особенно к тем, от кого нельзя получить выгоду, отражает настоящий характер. Это качество мужчины замечают одним из первых.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способность поддерживать в трудную минуту без нравоучений дорогого стоит. Мужчины запоминают, кто был рядом, когда рушился их мир.

Женственность в манерах и мышлении притягательнее, чем идеальная фигура. Это не про слабость, а про гармонию с природной сущностью.

Умение прощать мелкие недостатки создаёт атмосферу дома, куда хочется возвращаться. Перфекционизм утомляет, а принятие вдохновляет.

Искренность в проявлении чувств без игры и манипуляций — то, что мужчины называют настоящим. Такие отношения становятся тихой гаванью в бурном мире.

Доверие — это фундамент, на котором строится эмоциональная безопасность и близость в паре. Без него отношения похожи на дом на песке, который постоянно под угрозой обрушения.

пары
отношения
советы
супруги
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Немоляева рассказала о самочувствии после операции
Россиянам рассказали о новой хитрой схеме мошенников с «Финуслугами»
«Надеюсь, посадят на всю жизнь»: знакомая убитой на Алтае — об обвиняемом
Кошмарят порты часами: НАТО не успевает поставлять оружие ВСУ — всё в труху
Экс-депутат Рады предрек новые зачистки на Украине после смерти Парубия
Врач за деньги вызывал у пациентов язву, чтобы те избежали армии
Юноша закрутил роман с 83-летней бабушкой одноклассницы
Мясников рассказал, кто сможет прожить до ста лет
Финляндия проводит учения с США в 70 км от России
«Огневая связка»: стало известно, что осложняет освобождение Покровска
Возрастных украинских военных переводят в штурмовики
Сальма Хайек: страсть, талант и сила мексиканской актрисы
В российском городе запретили надевать хиджабы в школу
Песков заявил, что отдельного общения Путина и Алиева пока не было
Актриса Калашникова объяснила, почему ее сын учится онлайн
Политолог рассказал, почему Индия и Китай сблизились
Медсестре выплатят $31 тысячу из-за поведения коллеги
Овощной конфитюр: рецепт томатной пасты на зиму «Красный бархат»
Ким Чен Ын выехал в Пекин на спецпоезде
Воры спрятали драгоценности на €10 млн в трусах
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.