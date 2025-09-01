День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 15:43

Политолог рассказал, почему Индия и Китай сблизились

Политолог Станкевич: Трамп толкнул Индию на сближение с Китаем

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: XINHUA/XIE HUANCHI/EPA/ТАСС

Индия пошла на сближение с Китаем после попытки президента США Дональда Трампа надавить на Нью-Дели через введение пошлин за покупку российской нефти, считает политолог Сергей Станкевич. По его словам, сказанным «ФедералПресс», эти страны даже решили «похоронить» старый конфликт на границе.

Есть отчего горевать в натовских столицах. Как объявлено, Си [Цзиньпин] (председатель КНР. — NEWS.ru) и [Нарендра] Моди (премьер-министр Индии. — NEWS.ru) уже договорились двигаться к «справедливому и разумному решению пограничного вопроса», проведя, наконец, сильно запоздавшую демаркацию. Хватит уже дальним недругам играть на этой теме, — заявил Станкевич.

Ранее сообщалось, что клубок противоречий между Китаем и Индией развертывается еще с прошлого века. Территориальный спор о принадлежности участка горной части на севере Кашмира, партнерство Китая с главным противником Индии — Пакистаном, а также пограничные споры сторон привели к нескольким коротким войнам.

