01 сентября 2025 в 17:30

Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины

Ушаков: пока нет предложений по повышению уровня переговоров России и Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин (слева направо) Глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин (слева направо) Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

На данный момент договоренности о повышении уровня российско-украинских переговоров нет, заявил помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину. Последний, третий раунд переговоров Москвы и Киева в Стамбуле прошел 23 июля.

Эта идея обсуждалась в ходе телефонного разговора (Путина и президента США Дональда Трампа. — NEWS.ru), затем она была затронута в ходе беседы в Анкоридже. Американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, потом выйдут с какими-то конкретными предложениями. <...> Пока то, что транслируется в прессе, — это не совсем то, о чем мы договаривались, — сказал Ушаков.

Ранее помощник Путина заявил, что на саммите ШОС президент РФ поделился с иностранными коллегами результатами своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Она прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа.

До этого Путин заявил на заседании «ШОС плюс», что около 19 стран подали заявки на участие в Шанхайской организации сотрудничества в качестве наблюдателей или диалоговых партнеров. Он отметил, что все заявки требуют внимательного рассмотрения.

Юрий Ушаков
Россия
Украина
переговоры
