В Кремле считают, что Трамп «подыгрывает» другим лидерам Ушаков: Трамп может подыгрывать лидерам других стран

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава США Дональд Трамп своими резкими заявлениями о президенте РФ Владимире Путине может просто подыгрывать лидерам других стран, передает журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Дипломат не согласился со словами репортера, что такие заявления Трамп делает постоянно.

Ну да, на Генассамблее [Трамп] беседует с различными лидерами. В какой-то степени может подыгрывать им, но картина гораздо более сложная, — заявил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сравнил Россию с бумажным тигром после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, находясь под влиянием его видения. По словам представителя Кремля, это видение абсолютно контрастирует с мнением российской стороны.

Представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщила, что Москва ожидает визита Трампа. Она напомнила, что Путин публично пригласил коллегу по итогам саммита на Аляске, а сроки приезда зависят от решения администрации главы Белого дома.