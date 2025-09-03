Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 10:17

В МИД России раскрыли, ждут ли Трампа в Москве

Захарова заявила, что Россия ждет Трампа с ответным визитом

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Москва ждет президента США Дональда Трампа с ответным визитом, заявила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат указала, что глава государства Владимир Путин по итогам саммита на Аляске сделал соответствующее приглашение.

И я тоже могу процитировать его (Путина. — NEWS.ru). Он публично пригласил президента США в Россию, — подчеркнула Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Представитель внешнеполитического ведомства также прокомментировала возможные сроки визита Трампа. По ее словам, этот вопрос находится в компетенции администрации президента РФ.

Трамп по итогам встречи в Анкоридже в августе допустил свой визит в Москву. Переговоры лидеров прошли в августе на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Президенты России и США общались около трех часов.

Ранее Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Президент США также призвал его не забывать американскую помощь во Второй мировой войне.

МИД РФ
Мария Захарова
Дональд Трамп
саммиты
