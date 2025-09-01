Цифры в китайском дипломатическом номере автомобиля президента России Владимира Путина обозначают удачу, заявил журналист Павел Зарубин. Он обратил внимание, что в нем дважды встречается «восьмерка».

Журналист рассказал, что эта цифра является особым счастливым числом. Она обозначает процветание и богатство. Зарубин также обратил внимание, что на китайских номерах Путина «восьмерка» встречается дважды.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин всегда передвигается по Поднебесной на машинах с китайскими номерами. Отмечается, что в рамках рабочей поездки президент перемещается по дружественной стране на автомобиле Aurus.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли участие в открывшемся в Тяньцзине саммите ШОС, а затем вместе на автомобиле российского лидера Aurus выехали к месту проведения двусторонней встречи. Таким образом, стороны пообщались тет-а-тет перед переговорами с участием делегаций стран, добавил представитель Кремля.