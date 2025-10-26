Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым Путин признался в любви к фильму «Я шагаю по Москве»

Президент России Владимир Путин признался, что любит советский фильм «Я шагаю по Москве», в котором снимался актер и режиссер Никита Михалков. Глава государства сделал это признание в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в передаче «Москва. Путин. Кремль».

Во время беседы, приуроченной к 80-летнему юбилею Михалкова, журналист упомянул, что лирическую комедию «Я шагаю по Москве» режиссера Георгия Данелии любит вся страна. Президент добавил, что тоже любит эту киноленту.

Путин и ранее рассказывал о своей дружбе с Михалковым и сообщил, что в их взаимоотношениях есть «химия». По словам президента, Никита Михалков является «патриотом в глубоком, содержательном и философском смысле этого слова». Российский лидер также оценил творческие работы и уникальный вклад режиссера в развитие российского киноискусства.

Ранее президент вспомнил забавный эпизод, произошедший во время празднования юбилея Михалкова. В посвященном кинодеятелю документальном фильме глава государства рассказал, что один из друзей именинника случайно пролил на него красное вино.