26 октября 2025 в 17:43

Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым

Путин признался в любви к фильму «Я шагаю по Москве»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин признался, что любит советский фильм «Я шагаю по Москве», в котором снимался актер и режиссер Никита Михалков. Глава государства сделал это признание в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в передаче «Москва. Путин. Кремль».

Во время беседы, приуроченной к 80-летнему юбилею Михалкова, журналист упомянул, что лирическую комедию «Я шагаю по Москве» режиссера Георгия Данелии любит вся страна. Президент добавил, что тоже любит эту киноленту.

Путин и ранее рассказывал о своей дружбе с Михалковым и сообщил, что в их взаимоотношениях есть «химия». По словам президента, Никита Михалков является «патриотом в глубоком, содержательном и философском смысле этого слова». Российский лидер также оценил творческие работы и уникальный вклад режиссера в развитие российского киноискусства.

Ранее президент вспомнил забавный эпизод, произошедший во время празднования юбилея Михалкова. В посвященном кинодеятелю документальном фильме глава государства рассказал, что один из друзей именинника случайно пролил на него красное вино.

Владимир Путин
режиссеры
фильмы
Павел Зарубин
Никита Михалков
